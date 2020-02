Kulturelle Identität pflegen und feiern

Münster -

So richtig angekommen in einem neuen Land ist man erst, wenn man in dessen Sprache träumt, heißt es. Das mag schon zeigen, wie wichtig Sprache für die kulturelle Identität des Menschen ist. Die Gruppe „Wir sind Münster“ nutzt den Internationalen Tag der Muttersprache alljährlich, um die Vielfalt der Herkünfte der Stadtbewohner präsent zu machen. Am Freitag (14. Februar) startet die Veranstaltungsreihe zum sechsten Mal.