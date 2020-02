Dass eine Tankstelle zum Ziel von Beschaffungskriminalität wird, ist nicht neu. Dass der Täter aber überhaupt keine Anstalten macht, mit seiner Tat davonzukommen, ist schon ungewöhnlicher. Ein 35-Jähriger, der im vergangenen Oktober die Shell-Tankstelle an der Steinfurter Straße überfallen hat, hatte den Raub kurz darauf gestanden. Polizisten hatten den Mann einen Tag nach dem Überfall in seiner Wohnung in Münster vorläufig festgenommen. Am Dienstag hat vor dem Landgericht nun der Prozess gegen den 35-Jährigen begonnen.

Als er am 22. Oktober die Tankstelle überfiel, sei er „völlig weggetreten“ gewesen. Die Tat habe er nicht geplant, sagte der Angeklagte am Dienstag: „Ich stand unter Drogeneinfluss und hatte mein ganzes Geld für Drogen ausgegeben.“ Er habe zu diesem Zeitpunkt nicht einmal mehr Geld für Essen gehabt – weshalb er in einem Restaurant gegessen habe – und dann einfach abgehauen sei. Danach sei er losgezogen, um sich Geld zu besorgen. „Ich wusste nur, ich brauche Geld, sonst komme ich nicht weiter.“

Spontaner Einfall

Die Tankstelle sei ihm spontan in den Sinn gekommen, einen Plan hatte er nach eigenen Angaben nicht. Er gab vor, Zigaretten und eine Dose Cola, die sich in einem Kühlschrank hinter dem Tresen befand, kaufen zu wollen. Dann bedrohte er die Mitarbeiterin der Tankstelle mit einer Eisenstange. „Ich wollte nur Angst einjagen“, sagte der Angeklagte. Die Frau öffnete daraufhin die Kasse, der 35-Jährige verließ die Tankstelle nach eigenen Angaben mit etwa 500 Euro in bar.

Nach dem Überfall sei er erst nach Roxel und dann nach Havixbeck gelaufen – unterwegs habe er Drogen besorgt. Der Angeklagte war laut der Akte ohne Handy unterwegs und hatte außerdem seinen Pulli und seine Mütze entsorgt. Als ihn der Vorsitzende Richter fragte, ob er das getan habe, um nicht erkannt zu werden, gab der 35-Jährige eine überraschende Antwort: „Ich hatte ja in der Tankstelle auch keine Maske auf. Ich wusste, dass die mich packen.“ Vielleicht habe er sogar gehofft, festgenommen zu werden, damit er Hilfe bekäme.

Erleichterung

Einen ähnlichen Eindruck schilderte auch einer der Polizisten, die den Mann am 23. Oktober in seiner Wohnung festnahmen. „Ich glaube, der Angeklagte war froh, dass es vorbei ist“, sagte der Zeuge. Als der 35-Jährige den Beamten die Tür geöffnet habe, habe man gesehen, „dass der Druck von ihm abfiel“. Der Beschuldigte habe sich mit ihm ins Wohnzimmer gesetzt und alles erzählt, sagte der Polizist. Die Verhandlung wird am 28. Februar fortgesetzt.