Brillantere Bilder im Planetarium

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) will sein Planetarium im Museum für Naturkunde in Münster für knapp vier Millionen Euro modernisieren. Der Baubeschluss hat am Mittwoch den LWL-Kulturausschuss passiert. Die endgültige Entscheidung soll am 20. März im Landschaftsausschuss fallen.

Umbau für 2021 geplant

Gebaut wird voraussichtlich 2021, in dieser Zeit wird das Planetarium geschlossen sein. Der Museumsbetrieb wird normal fortgesetzt, berichtet der LWL. „Neue technische Entwicklungen wie ,Virtual Reality’ werden die Sehgewohnheiten ändern. Wir müssen unsere Besucher deswegen noch stärker in das Planetariums-Erlebnis hineinziehen“, begründete LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger die Modernisierung vor dem Ausschuss in Vreden.

Das LWL-Museum für Naturkunde in Münster 1/41 Das LWL-Museum für Naturkunde in Münster zeigt unter anderem die Dauerausttellung "Vom Kommen und Gehen - Westfälische Artenvielfalt im Wandel". Foto: Gunnar A. Pier

Das Entree in die Ausstellung "Vom Kommen und Gehen - Westfälische Artenvielfalt im Wandel". Allen voran geht hier der Wasserbüffel. Foto: Gunnar A. Pier

Modell eines Allosaurus Foto: Gunnar A. Pier

Täuschend echt: ein Neandertaler. Foto: Gunnar A. Pier

Deinonychus antirrhopus Foto: Gunnar A. Pier

Bär Foto: Gunnar A. Pier

Eisvogel Foto: Gunnar A. Pier

Biber Foto: Gunnar A. Pier

Ein etwa zweijähriger Wolf, der am 3. April 2017 nahe Petershagen angefahren wurde. Foto: Gunnar A. Pier

Museumsmalerin Beatrix Clement malt die erstellt die Dioramen, die im LWL-Naturkundemuseum in Münster die Ausstellungen zieren. Foto: Gunnar A. Pier

Das Museum befindet sich neben dem Allwetterzoo Foto: Gunnar A. Pier

Das Entree in die Ausstellung "Vom Kommen und Gehen - Westfälische Artenvielfalt im Wandel". Allen voran geht hier der Wasserbüffel. Foto: Gunnar A. Pier

Wolf Foto: Gunnar A. Pier

Elch, lebte einst ebenfalls in Westfalen Foto: Gunnar A. Pier

Das Entree in die Ausstellung "Vom Kommen und Gehen - Westfälische Artenvielfalt im Wandel". Allen voran geht hier der Wasserbüffel. Foto: Gunnar A. Pier

Wollhaariges Mammut Foto: Gunnar A. Pier

Ein Wolf Foto: Gunnar A. Pier

Der seinerzeit letzte Wolf - geschossen am 19. Januar 1835 bei Ascheberg-Herbern. Foto: Gunnar A. Pier

Ein etwa zweijähriger Wolf, der am 3. April 2017 nahe Petershagen angefahren wurde. Foto: Gunnar A. Pier

Ein großer Bereich widmet sich Dinosauriern Foto: Gunnar A. Pier

Allosaurus fragilis Foto: Gunnar A. Pier

Deinonychus antirrhopus Foto: Gunnar A. Pier

Tyrannosaurus rex Foto: Gunnar A. Pier

Skelett eines etwa 20-jährigen Pottwal-Männchens Foto: Gunnar A. Pier

Protorosaurus speneri Foto: Gunnar A. Pier

Ambulocetus Foto: Gunnar A. Pier

Longisquama insignis Foto: Gunnar A. Pier

Modell eines Allosaurus Foto: Gunnar A. Pier

Modell eines Allosaurus Foto: Gunnar A. Pier

Anchirnis huxleyi Foto: Gunnar A. Pier

Schneehase und Polarfuchs Foto: Gunnar A. Pier

Fennek Foto: Gunnar A. Pier

Foto: Gunnar A. Pier

Museumsmalerin Beatrix Clement malt die erstellt die Dioramen, die im LWL-Naturkundemuseum in Münster die Ausstellungen zieren. Foto: Gunnar A. Pier

Foto: Gunnar A. Pier

Foto: Gunnar A. Pier

Foto: Gunnar A. Pier

Foto: Gunnar A. Pier

Foto: Gunnar A. Pier

Foto: Gunnar A. Pier

Foto: Gunnar A. Pier

Diese Neuerungen kommen

Neben technischen Erneuerungen und baulichen Sanierungen, etwa der Lüftungsanlage, wird vor allem der Planetariums-Saal neugestaltet. Die Projektionskuppel aus den 1980er-Jahren wird erneuert, um für brillantere Bilder zu sorgen. Die höhere Sitzposition auf den ansteigenden Sitzreihen wird dazu beitragen, dass Gäste das 360-Grad-Bild über den Köpfen intensiver erleben können als bisher, und auch die auch die Raumakustik im Planetarium wird verbessert.