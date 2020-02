Münster -

Weil er seine Ex-Frau angezündet haben soll, muss sich der ehemalige Chef des B&B-Hotels am Albersloher Weg ab heute vor dem Landgericht verantworten. Die damals 42-Jährige war bei einem Brand in der Wohnung des 36-Jährigen in dem Hotel am 11. August 2019 lebensgefährlich verletzt worden.