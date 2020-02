Auftritt in der Halle Münsterland

Münster -

Von Jonas Wiening

„Männer sind faul, sagen die Frauen“ - so heißt das Programm, mit dem Mario Barth am Donnerstag die Halle Münsterland füllte. Und die Faulheit war an diesem Abend dem Publikum deutlich anzumerken. Denn fast alle Zuschauer blieben bis zum Schluss sitzen - und das trotz der Witzchen von Mario Barth.