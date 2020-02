Statt Schnee gibt’s Nachwuchs im Zoo

Es gibt Nachwuchs – und zwar bei den Guerezas im Allwetterzoo Münster. Bei den aufgrund ihres Fells auch Mantelaffen genannten Tieren handelt es sich um eine Primatenart aus der Gruppe der Stummelaffen. Rund eine Woche ist das Jungtier alt, auffallend schneeweiß und nach ersten Einschätzungen fit und munter.

Wenn Guerezas Nachwuchs bekommen, ist immer gleich die ganze Gruppe in heller Aufruhr. Denn die älteren Geschwister und anderen Weibchen der Gruppe rangeln geradezu darum, das neue Familienmitglied tragen und umsorgen zu dürfen. Die Fürsorge der Gruppe gibt dem Muttertier die Möglichkeit sich auch um sich zu kümmern und in Ruhe zu fressen. So werden die Babys gemeinsam aufgezogen, Hauptsache die Jungen bleiben in der Gruppe und sind umsorgt.

Besucher sollen sich langsam bewegen

„Betritt ein Pfleger die Innenanlagen, zum Beispiel zu den Fütterungszeiten, sorgen die Großen sofort dafür, dass das Jungtier nach draußen gebracht wird“, so Dr. Simone Schehka. Deswegen sollten sich auch Besucher langsam und bedächtig bewegen, um einen möglichst guten Blick auf das Jungtier zu erhaschen. Das gilt gerade dann, wenn sich die Tiere auf der begehbaren Außenanlage befinden. „Junge Guerezas sind bei der Geburt und in ihren ersten Lebensmonaten ganz weiß“, erklärt die Kuratorin des Allwetterzoos. Solange das Fell so hell bleibt, genießt das Jungtier den Kinderbonus und wird von allen Gruppenmitgliedern gehegt und gepflegt. Sobald im Alter von drei bis vier Monaten die Umfärbung einsetzt, lässt das Interesse allerdings deutlich nach.

Guerezas leben normalerweise in den feuchten Wäldern von Ost- bis Westafrika – am Kilimandscharo auch in Bergwäldern bis 3000 Meter Höhe. Hier bevölkern sie in kleinen Harems-Gruppen von sechs bis zwölf Tieren die Baumkronen.

Begehrtes Fell

Ihr prächtiges, seidenweiches, schwarz weißes Fell wurde den Guerezas zum Verhängnis und führte fast zu ihrer Ausrottung: Das „Affenfell“ mit der langen Seitenmähne und der dicken Schwanzquaste war bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Hit in der Damenmode. Millionen von Guereza-Fellen wurden damals zu Mänteln oder Jacken verarbeitet. Über die Jahrzehnte änderte sich allerdings der modische Geschmack und die Tierfelle verloren in der Mode an Bedeutung. Die Art der Guerezas gilt derzeit nicht als gefährdet, allerdings nehmen in jüngster Zeit die Bestände in freier Wildbahn wieder ab.