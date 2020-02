Die ältere Dame, deren Name der Redaktion bekannt ist, lebt alleine am Petronillaplatz in Handorf. Beim Blick aus ihrer gepflegten Eigentumswohnung liebt sie es, die Vögel zu beobachten. In zwei Blumentöpfe auf ihrer Terrasse habe sie in der Vergangenheit daher immer mal wieder Vogelfutter gestreut.