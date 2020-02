„Mulingula“ bringt Muttersprachen in die Schule

Münster -

Mit einer Vielzahl von Veranstaltungen in den kommenden Wochen wird am 21. Februar der „Tag der Muttersprache“ in Münster begangen. Zwei Grundschullehrerinnen erläutern im Unterricht, warum es wichtig ist, dass Kinder mit Migrationsgeschichte nicht nur Deutsch lernen, sondern auch ihre Muttersprache sicher beherrschen. Die beiden koordinieren die Initiative „Mulingula“.