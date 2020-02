Verstrickt in die Ermordung der sechs Goebbels-Kinder

Als sich am 1. Mai 1945 Reichspropagandaminister Joseph Goebbels und seine Frau Magda im Berliner Führerbunker umbrachten, waren ihre sechs Kinder bereits tot. Wer ihnen Blausäure spritzte, ist bis heute Gegenstand von Spekulationen und wird womöglich nie geklärt werden. Fest steht indes, dass Helmut Kunz in die Tötung der Goebbels-Kinder verstrickt war. Er überlebte das Kriegsende – und praktizierte in den 1950er-Jahren in Münster. 1956 trat er eine unbezahlte Stelle in der Zahnklinik der Universität an, um sein während der Gefangenschaft in Russland verloren gegangenes Fachwissen aufzufrischen. Danach war er in verschiedenen Zahnarztpraxen tätig – und arbeite unter anderem als Berater für die Bundeswehr.

Ebenfalls in Münster wurden 1957 Ermittlungen gegen Kunz wegen der Ermordung der sechs Goebbels-Kinder eingeleitet. Die Akten von damals haben jetzt mehrere Wissenschaftler aus Essen und Aachen gesichtet, die Ergebnisse ihrer Recherchen sind vor Kurzem im „British Dental Journal“ veröffentlicht worden. Zudem haben sie das Leben von Kunz rekonstruiert.

Helmut Friedrich Kunz wurde 1910 in Ettlingen bei Karlsruhe geboren. 1933 schloss er sein Zahnmedizin-Studium in Jena ab, kurz darauf arbeitete er als Assistenz-Zahnarzt in Strasbourg (Elsass). 1934 entschied sich Kunz, in die SS einzutreten – warum, ist bis heute unklar. 1939, kurz nach seiner Promotion, wurde er eingezogen. Er gehörte unter anderem der berüchtigten SS-Totenkopf-Division an. Nach einer schweren Verletzung an der Ostfront (1942) arbeitete er in der Klinik von Hitlers Leibzahnarzt Hugo Blaschke.

Am 23. April 1945 wurde Kunz in den Bunker der Reichskanzlei beordert. Seine erste Patientin war Magda Goebbels. Zum Dank für eine erfolgreiche Behandlung arrangierte Joseph Goebbels ein Essen für Kunz im Führerbunker.

Einige Tage später soll Magda Goebbels Kunz aufgefordert haben, ihre sechs Kinder zu töten. Er selbst behauptete später, den Kindern lediglich Morphin injiziert zu haben, die Blausäure habe Goebbels` persönlicher Arzt gespritzt – der allerdings kurz darauf ums Leben kam. Im Zuge der ab 1957 laufenden Ermittlungen behaupteten Zeugen, Kunz habe die Tötung selbst vorgenommen. 1959 wurde Kunz angeklagt, nur wenige Wochen später wurde das Verfahren jedoch überraschend eingestellt. Als Begründung diente ein Gesetz aus dem Jahr 1954, das Straffreiheit für Taten, die in der Zeit des Zusammenbruchs des Deutschen Reiches verübt wurden, garantierte.

Kunz starb 1976 in Freudenstadt. Dass er an der Ermordung der Goebbels-Kinder beteiligt war, steht nach Einschätzung der Wissenschaftler außer Zweifel – in welchem Umfang, werde aber wohl niemals geklärt werden.