Die FDP-Ratsfrau Carola Möllemann-Appelhoff ist das, was der Amerikaner eine „Lame Duck“ nennt: Im Herbst scheidet die Politikerin aus, ihre FDP hat im Rat ohnehin nichts zu sagen. Also bleiben ihr nur Intellekt und Schlagfertigkeit, um Akzente zu setzen. So in der jüngsten Ratssitzung, als sie zu der versammelten Stadtspitze herüberschaute und dann den demonstrativen Stoßseufzer losließ: „Ja sind wir denn hier in Kattenvenne?“

Es ging mal wieder um das leidige Thema Konversion und um das Problem, dass teilweise die doppelte Grunderwerbsteuer anfällt, weil die Stadt kleinere Kasernenflächen von ihrem Tochterunternehmen Konvoy erwerben muss, damit die Stadt die Flächen auf Erbpachtbasis interessierten Genossenschaften überlassen kann.

Argumentativ war die Kuh eigentlich vom Eis, als der CDU-Ratsherr Peter Laurenz Börgel die Geschichte aufrollte. Die höchst anstrengenden Verhandlungen zum Kauf der Kasernenflächen in Gievenbeck und Gremmendorf hätten unter einem massiven Druck gestanden, weil die Stadt auf jeden Fall von der „Verbilligungsrichtlinie“ des Bundes profitieren wollte. Darauf habe sich die Stadt erfolgreich konzentriert.

Was er sagen wollte: Die doppelte Grunderwerbsteuer ist – verglichen mit dem Verzicht auf die Verbilligung – das weitaus kleinere Übel.

Prüfauftrag dummerweise bereits formuliert

Dummerweise hatte der GAL-Fraktionssprecher Otto Reiners zu diesem Zeitpunkt aber bereits für das schwarz-grüne Ratsbündnis einen Prüfauftrag formuliert. Mit dem Ziel, die doppelte Steuerzahlung zu vermeiden, solle die Stadt prüfen, ob das städtische Unternehmen Konvoy nicht doch selbst in das Erbpacht-Verfahren einsteigen könne. Der Immobiliendezernent Matthias Peck sagte postwendend die Prüfung zu.

Die SPD-Ratsfrau Maria Winkel machte daraufhin die Probe aufs Exempel und bat Peck um eine Antwort. Der gab aber keine Antwort. Daraufhin schaute Winkel zu Oberbürgermeister Markus Lewe und den anderen Dezernenten und fragte: „Kann vielleicht jemand anders die Frage beantworten?“

Langes und peinliches Schweigen

Das daraufhin eintretende Schweigen war lang und peinlich, bis Stadtbaurat Robin Denstorff das Wort ergriff. Natürlich könne Konvoy in das Erbpacht-Verfahren einsteigen. Dann aber müsse das städtische Unternehmen 60 Jahre lang Eigentümer der Flächen bleiben, was teuer, sinnlos und deshalb auch nicht geplant sei.

Postwendend war allen im Raum klar, dass jeder in der Riege der Spitzenbeamten diese Frage hätte beantworten können, es aber nicht wollte – weil man dann auch hätte sagen müssen, dass der schwarz-grüne Prüfauftrag Blödsinn ist.

Genau an dieser Stelle nun blickte Möllemann-Appelhoff zur Stadtspitze herüber und fragte: „Ja sind wir denn hier in Kattenvenne?“

Eine Antwort erübrigte sich.