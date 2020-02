Das Studierendenwerk Münster macht diese Erfahrung nicht zum ersten Mal: Es ist eine Herausforderung, den Posten des Geschäftsführers adäquat zu besetzten. Darum wird die Stelle nun erneut ausgeschrieben. Das beschloss jetzt einstimmig der Verwaltungsrat des Studierendenwerks. Eine erste Ausschreibung der vakanten Position hatte aus Sicht des Verwaltungsrates nicht Bewerbungen von Personen zum Ergebnis, die „perfekt zu der Aufgabe passen“, wie der Vorsitzende des Verwaltungsrates, Fabian Bremer , erläutert.

Der seit Sommer vergangnen Jahres nach dem Ausschieden von Geschäftsführer Frank Olivier kommissarisch tätige Chef Hartwig Schultheiß, ehemaliger Planungsdezernent der Stadt Münster, habe zugesagt, das Studierendenwerk so lange zu führen, bis das neue Verfahren zu Ende geführt sei, so Bremer weiter.

Manager und Verwaltungsexperte zugleich

Das Studierendenwerk Münster ist nicht das einzige in Nordrhein-Westfalen, das Probleme hat, die Position an der Spitze passend zu besetzen. Gesucht wird eine Person mit Management-Qualitäten, wie es für die Führung eines mittelständischen Unternehmens nötig wäre. Andererseits soll der neue Chef oder die neue Chefin Erfahrung und Kompetenzen in der Verwaltung mitbringen. Eine solche Person zu finden, sei nicht leicht – zumal ähnliche Positionen in der freien Wirtschaft deutlich besser vergütet würden, ergänzt Bremer. Hier hat der Verwaltungsrat allerdings Anlass zur Hoffnung, dass das Land NRW die bisher starre Tarifordnung flexibler gestalten könnte.

Die Geschäftsführung des Studierendenwerks mit 600 Mitarbeitern soll zunächst für fünf Jahre vergeben werden. Auch das ist beim Land Nordrhein-Westfalen bisher üblich.