Es war ein ungewöhnlich heftiger Brand, der an einem Novemberabend 2015 in einer Kleingartenanlage unweit des Dortmund Ems-Kanals wütete. Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr, Trupps mit Atemschutz – insgesamt 50 Feuerwehrleute waren an den Löscharbeiten beteiligt. Zwei Lauben wurden völlig zerstört; explodierende Gasflaschen machten den Einsatz gefährlich.