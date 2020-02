Überraschung an der grünen Spitze

Grüne wollen die Macht

Dass Parteien an die Macht kommen wollen, dürfte eine Binsenweisheit sein. Seit der Europawahl 2019, als die Grünen erstmals die meisten Stimmen in Münster holten, hat ihr Machthunger ein Ausmaß angenommen, welches man – je nach Perspektive – als faszinierend oder als beängstigend empfinden kann.

Jenseits des Kampfes um Prozente und Mandate war beim Listenparteitag am Samstag in der Geistschule noch etwas anderes zu spüren: Die Grünen wollen die Dauerregentschaft der CDU beenden und sich als führende politische Kraft in der Universitätsstadt etablieren.

Sollte Münsters CDU in den vergangenen Jahren darauf spekuliert haben, man könne die Grünen programmatisch bändigen, indem man sie in die Regierungsarbeit einbindet, so sprach der Auftritt am Samstag eine andere Sprache. Kritik an CDU-Positionen war der beste Garant für Applaus. Nach grüner Lesart wäre die CDU in einem neuerlichen Bündnis – wenn überhaupt – ohnehin nur der Juniorpartner.