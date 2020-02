Am Wochenende zwischen 23 Uhr am Samstag und 19 Uhr am Sonntag verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Café an der Andreas-Hofer-Straße. Sie drangen durch ein Fenster in das Gebäude ein und versuchten, einen Tresor zu öffnen. Die Täter flüchteten ohne Beute, so die Polizei. Samstagnacht rissen unbekannte Täter eine Überwachungskamera aus der Halterung und hebelten dann das Fenster einer Pizzeria an der Altenberger Straße auf. Im Restaurant brachen sie einen Spielautomaten auf. Die Täter verschwanden mit einer unbekannten Menge Münzgeld. In eine Bäckerei an der Marktallee wurde nach Ladenschluss am Sonntag eingebrochen. Unbekannte entwendeten einen Tresor mit einem dreistelligen Geldbetrag. Die Polizei bittet um Hinweise unter 275-0.