„Wow, great“, sagt Sean Scully , als er das Foyer des LWL-Museums für Kunst und Kultur betritt – dann zückt er sein Smartphone, um ein paar Fotos zu machen. Am Montagmittag sieht der irisch-amerikanische Künstler zum ersten Mal, wie sein Kunstwerk „Opulent Ascension“ – eine zehn Meter hohe Skulptur aus 34 mit buntem Filz bespannten Holzrahmen – in einer postmodernen Umgebung wirkt. Ursprünglich hatte er sie für die Basilika San Giorgio Maggiore in Venedig geschaffen – dort war das Kunstwerk eines der großen Highlights der Biennale 2019.

Nun ist die Skulptur also in Münster zu sehen – vier Wochen lang, bis zum 15. März, steht sie im Foyer des Museums. Scully ist am Montag aus Berlin angereist, um bei der Eröffnung der Ausstellung am Montagabend persönlich dabei zu sein. Die stellvertretende Museumsleiterin Dr. Tanja Pirsig-Marshall kennt er schon lange. Seit einer großen Scully-Retrospektive im vergangenen Jahr ist die Beziehung zwischen dem Künstler und dem Haus am Domplatz noch enger.

Zwei große Überraschungen

„Fantastisch“, schwärmt LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger beim Anblick der Skulptur, „wie für diesen Raum gemacht“. Sie ist überzeugt, dass sich das Museum – nach der megaerfolgreichen Turner-Ausstellung – damit einen weiteren Publikumsmagneten ins Haus geholt hat. Die Skulptur steht bereits seit Samstag, Instagram wird seitdem mit ihren Bildern geflutet.

Dass das Werk, das nicht nur von außen, sondern auch von innen bewundert werden kann, nun in Münster zu sehen ist, sei Scullys Galerie Kewenig aus Berlin zu verdanken, berichtet Museumsleiter Dr. Hermann Arnhold. „Als sie uns gefragt hat, ob wir die Skulptur ausstellen wollen, waren wir sprachlos. Was für ein Zeichen der Wertschätzung“, sagt Arnhold. Münster ist erst die zweite Station nach der Biennale.

Bei der Eröffnung am Montagabend gab es dann noch zwei große Überraschungen. Zum einen wurde bekanntgegeben, dass die Stiftung kunst³ und der Stifterkreis des Museums Scullys Skulptur „Stock of Coins“ als Dauerleihgabe für das Museum erworben haben. Dann folgte eine Überraschung, von der außer Scully und seiner Galerie niemand etwas gewusst hat: Der Künstler schenkt dem Museum sein 2,15 mal 1,90 Meter großes Gemälde „Window Beneath“, das im vergangenen Jahr ebenfalls in der Basilika in Venedig zu sehen war. Damit befindet sich nun erstmalig ein Werk des Kunst-Weltstars in der ständigen Sammlung des Hauses am Domplatz.