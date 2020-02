Zündende Ideen im Münstercamp

Einfach mal auf Augenhöhe miteinander reden: Damit löst man nicht nur schnell Probleme, sondern man bekommt auch viele Eindrücke von allen Seiten. Doch was so einfach klingt, stellt sich oft als großes Problem heraus. Das gilt nicht nur für Firmen, sondern auch für den Umgang mit der Verwaltung. Genau an dieser Stelle setzt die Idee von Kai Heddergott an. Er organisierte mit Unterstützung von Nathalie Nehues vom Kreativ-Haus bereits zum vierten Mal das Münstercamp, das in diesem Jahr unter dem Motto „Probleme. Ideen. Lösungen“ stand.

„Das einzige, was die Besucher wissen, ist, dass sie nicht wissen, was auf sie zukommt“, gab sich der Organisator geheimnisvoll. Denn sowohl die Themen als auch den Verlauf der Diskussionsrunden bestimmen die Teilnehmer selber. „So kommt man miteinander in den Dialog und alle Seiten können etwas mitnehmen.“

Auch Oberbürgermeister Markus Lewe war bei der Eröffnung dabei und nahm au an einer Gesprächsrunde teil. „So wird das Konzept sehr deutlich: Er hat sich dann aber nicht als OB vorgestellt, sondern als Mitarbeiter der Stadt“, verriet Heddergott. Auch das „Du“ sei in den Gesprächsrunden vorgegeben – und einer der vielen kleinen Schlüssel zum Erfolg. „Dabei sind die Themen sehr vielschichtig – wir geben nur den Rahmen für die Diskussionen vor.“

Einfach mal auf Augenhöhe miteinander reden über selbst bestimmte Themen: Das konnten die Teilnehmer der vierten Auflage des Münstercamps im Kreativhaus. Foto: Claus Röttig

Diskutiert wurde in diesem Jahr unter anderem die Verkehrswende in Münster und wie man sie einläuten kann, das Gleichgewicht zwischen Freizeit und Arbeit oder „Das Sitzen ist das neue Rauchen“. „Konkrete Ergebnisse kann man allerdings nicht festmachen, denn jeder zieht sich aus den Gesprächsrunden das, was er zur Lösung eines Problems braucht“, sagte der Organisator. Mal sei es nur ein kleiner Gedankenimpuls, der vielleicht in die Verwaltung getragen werden müsse, mal eine zündende Idee mit großen Konsequenzen in Unternehmen. „Wir sind mit der Idee des Barcamps eben die klassische „Unkonferenz“, bei der man die Köpfe einfach mal zusammenstecken kann.“