„Boarding“ für Deine Freunde

Mitreisende der „Deine Freunde Airline“ dürfen sich freuen: Die „Helikopter Tour 2020“ geht in die zweite Runde. Und legt am 7. November (Samstag) auch einen Zwischenstopp in der Halle Münsterland ein.

Wenn Deine Freunde in ihren Helikopter steigen, ist das kein Zeichen von Größenwahn sondern Teil ihres ausgeprägten Klammeraffen-Syndroms, wie es in der Ankündigung heißt. Flo, Lukas und Pauli können nämlich nicht besonders gut loslassen. Am liebsten würden sie für immer über ihren Fans kreisen und diese ein Leben lang mit Songs versorgen.

„Wir machen das für immer.“

Doch ganz so einfach ist das nicht, vor allem wenn irgendwann die Pubertät ihrer Hörer zwischen die Rotorblätter kommt. Da diese bei den drei Bandmitgliedern aber schon weit zurück liegt, haben sie eine sehr erwachsene Entscheidung gefasst: „Wir machen das für immer.“ Und so überrascht es nicht, dass im achten Bandjahr ihr fünftes Studioalbum ganz ohne Kerosin in die Kinderzimmer segelt.

Markus Pauli, Florian Sump und Lukas Nimscheck haben sich seit ihrer Bandgründung 2011 vom Mama-Blogger-Geheimtipp zu einer festen Instanz der deutschen Musikszene gemausert, spielen heute in den größten Hallen des Landes und ziehen mit ihren eigenen Sommer-Festivals „Kindsköpfe im Park“ fast 50 000 Besucher an, heißt es weiter.

Unterhaltung für die ganze Familie

In vielen deutschen Kinderzimmern befindet sich mindestens eine kaputt geliebte CD der vier bisher erschienenen Studioalben, die schon mal bis auf Platz 25 der deutschen Charts klettern. Ihr fünftes Werk heißt nun „Helikopter“ und bietet einen Rundflug über all die familiären Sehenswürdigkeiten, die wohl nur Deine Freunde zu beobachten in der Lage sind: von „Ameisenscheiße“-rufenden Eltern im Song „Cheese“ über die schlechtesten aller Scherze am ersten „April, April“ bis hin zum ganz natürlichen Fluchtinstinkt „Wenn der Hausmeister kommt“.

„Unsere Themen fliegen uns täglich zu. Wir erinnern uns an unsere Kindheit oder lachen uns über eine dumme Idee so lange schlapp, bis zufällig ein Song daraus wird“ sagt Florian Sump, der die Band 2011 für die Kinder seiner Kita ins Leben rief. DJ Markus Pauli ergänzt: „Bei unseren Konzerten haben wir einen Querschnitt ganz normaler Familien vor uns – und die wollen alle unterhalten werden. Daher ist unsere Musik inzwischen pures Family Entertainment.“

Beats im Kinderzimmer

Im neuesten Werk geht es so neben der viel gehassten „Elternvertreterwahl in der Kita“ auch um die glückliche Überforderung frisch gebackener Eltern im ersten Lebensjahr ihres Kindes. Aber natürlich kommen auch die wirklich relevanten Themen, wie fiese Alltagsschmerzen im Song „Aua“ und plätschernde Folter in „Der Wasserhahn tropft“ nicht zu kurz.

Sänger Lukas Nimscheck dazu: „Hätte man uns vor acht Jahren gesagt, dass wir mal die ganz großen Hallen mit hüpfenden Häschen füllen, hätten wir wohl vor Glück geheult und dann alles dafür getan, dass diese Prophezeiung schnellstmöglich wahr wird.“ Und so sind es eben auch im fünften Album „Wieder deine Freunde“, die Bass, Gefühle und fette Beats ins Kinderzimmer pumpen.

Diesmal tun sie das erstmalig über ihr eigenes Label, das praktischerweise genauso heißt wie der bei Kindern beliebteste Zustand des Elternhauses: Sturmfreie Bude!