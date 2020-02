Sarah Lombardi liebt Ex-Preußen-Spieler

Die „Supertalent“-Jurorin und Sängerin Sarah Lombardi (27) ist offenbar mit einem Profifußballer aus dem Münsterland zusammen. In den vergangenen Wochen war bereits über eine Beziehung zu dem 26-jährigen Julian Büscher spekuliert worden. Wie mehrere Boulevard-Medien berichten, wurde die Ex-Frau von Sänger Pietro Lombardibei einem Spiel des Viertligisten TuS Haltern am See gesichtet, für den ihr Freund spielt. Die „Bild“-Zeitung veröffentlichte Fotos, die zeigen, wie Sarah den gebürtigen Soester am Spielfeldrand anfeuert und auch küsst.

Büscher spielte bis zur D-Jugend bei der DJK Adler Buldern. 2005 wechselte er zum, für seine erfolgreiche Jugendarbeit bekannten, DFB-Stützpunkt des VfL Senden, von wo ihn bereits ein Jahr später der SC Preußen Münster zu sich holte.

Nach einem Sportstudium und mehreren Stationen in den USA hatte Büscher zuletzt für den kanadischen Cavalry FC gespielt, den er im Januar 2020 in Richtung TuS Haltern verließ.