Der Spaß steht an erster Stelle

Auch in diesem Jahr gibt es beim Rosenmontagszug in Münster am 24. Februar wieder eine familienfreundliche Zone an der Engelenschanze. Der auf Initiative der städtischen Präventionskampagne „Voll ist out“ und mit Unterstützung des Bürgerausschusses münsterscher Karneval (BMK) eingerichtete Bereich war von Anbeginn ein voller Erfolg bei den versammelten Närrinnen und Narren jeden Alters, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung.

Die inzwischen erweiterte Fläche der familienfreundlichen Zone ist gekennzeichnet. „Luftballontrauben werden den dampf-, rauch- und alkoholfreien Abschnitt der Zugstrecke deutlich kennzeichnen“, informiert Brigitte Klute von der Drogenhilfe des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien. Mit dem Rosenmontagszug ist an der Engelenschanze ab etwa 14 Uhr zu rechnen.

Bänke als Wickeltische

Zudem stehen Toilettenhäuschen auf der Dreiecksfläche in der Nähe der Bushaltestelle Engelenschanze. Dort finden sich auch einige Bänke, die unter Umständen als Wickeltisch zweckentfremdet werden können, wie es weiter heißt.

Wie in den Vorjahren sind die Teams der städtischen Präventionskampagne auch an anderen Stellen in der Stadt präsent. Das „Voll ist out“-Zelt etwa steht im Rathausinnenhof wie gewohnt neben dem DRK-Zelt: In bewährter Kooperation kümmern sich Rotes Kreuz und „Voll ist out“-Helfer um alkoholische Notfälle und besorgte Angehörige. Die mobilen „Voll ist out“-Teams mischen sich zudem unter die feiernden Karnevalisten und sensibilisieren für maßvollen Alkoholkonsum.