Stadtverwaltung kapituliert vor Münsters Narren

An Weiberfastnacht am Donnerstag (20. Februar) schließen die städtischen Ämter um 14 Uhr; dies gilt auch für die Besucherinformation im Rathaus, wie die Stadt mitteilt. Geschlossen bleiben die Bürgerhalle und der Friedenssaal wegen der Schlüsselübergabe an die Narren auch am Sonntagvormittag (23. März).

Die Bürgerbüros in den Stadtbezirken haben an Weiberfastnacht vormittags bis jeweils 12 Uhr regulär geöffnet. Nachmittags bleiben sie geschlossen. Rosenmontag (24. Februar) kapituliert die Stadtverwaltung komplett vor Münsters Narren: Die städtischen Büros und Dienststellen bleiben den ganzen Tag geschlossen.

Anders sieht es in den Hallenbädern Wolbeck und Kinderhaus aus: Sie laden Rosenmontag von 9 bis 20 Uhr zum Schwimmen ein. Alle weiteren Hallenbäder bleiben an diesem Tag geschlossen. Das gilt laut Mitteilung auch für die städtischen Sporthallen. An Weiberfastnacht sind die Hallenbäder nach dem üblichen Plan geöffnet.

Rosenmontagsumzüge im Münsterland 2020 1/30 Der Rosenmontagszug in Ahlen startet um 14 Uhr. Später wird in der Stadthalle weiter gefeiert. Foto: Jörg Pastoor

Veilchendienstag: Hier reden die Narren vom Nelkendienstag. Der Umzug durch Nordkirchen startet an der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule, Ortskern, 13.33 Uhr. Foto: Dorothee Harbers

Auch in Olfen ist Nelkendienstagsumzug mit 1500 Teilnehmern, Start um 14 Uhr in der Innenstadt. Foto: Jenny Hagedorn

Rosenmontag in Ahaus-Ottenstein: mit 80 Zugnummern geht es durch den Ortsteil Ottenstein, Start ist um 14.11 Uhr , anschließend Party. Foto: Monika Haget

Rosenmontagszug in Beckum in den Straßen der Püttstadt, 11.11 Uhr Foto: Baldauf

Havixbeck-Hohenholte: Rosenmontagszug der HoKaGe, Beginn 10.11 Uhr im Dorf Foto: Marco Steinbrenner

Rosenmontag in Ibbenbüren ab 10.11 Uhr, Start an der Johannes-Bosco-Schule Langewiese; Umzug im Ortsteil Püsselbüren , am Alten Postdamm, ab 14 Uhr Foto: Sabine Plake

Rosenmontag: Bollerwagenumzug durch Ladbergen mit rund 20 Fußgruppen und ihren verrückten Gefährten, ab Jahnstraße, Dorfmitte, 15.11 Uhr Foto: Mareike Lindemann

Kinder-Rosenmontagsumzug durch den Ortskern von Laer , 14.11 Uhr Foto: Axel Roll

Rosenmontagsumzug durch den historischen Ortskern von Nottuln , ab 14.11 Uhr Foto: Johannes Oetz

Rosenmontag: Kinderkarnevalsumzug von Kindern für Kinder durch Ochtrup , Start: Ev. Kirche, 14.11 Uhr Foto: Guido Kratzke

Rosenmontagszug durch Rheine ab Elisabethplatz durch die Innenstadt bis Emstorplatz, 14.11 Uhr Foto: Sven Rapreger

Rosenmontagsumzug durch Sendenhorst , guter Standort für Familien: Kirchplatz, Innenstadt, 11.11 Uhr , anschließend Bühnenprogramm am Rathaus Foto: -stk-

Kinder-Rosenmontagsumzug ab Schloss durch Burgsteinfurt , Innenstadt, 11.11 Uhr Foto: Drunkenmölle

Rosenmontagsumzug: Närrisches Treiben quer durch Warendorf , mit Wagen und Fußgruppen aus dem Kreisgebiet, Start: Gelände der Bundeswehrsportschule, Innenstadt, 13.11 Uhr Foto: Vera Szybalski

Rosenmontagszug durch Warendorf-Milte , organisiert von den „Milter Pappnasen“, Ortskern, 10.11 Uhr ab Wulfsknapp Foto: Brocker

Rosenmontagsumzug durch den Ortskern von Sassenberg-Füchtorf , 9.33 Uhr Foto: Lieber

Rosenmontagsumzug mit dem Stadtprinzenpaar durch die Innenstadt von Emsdetten , ab 14.11 Uhr. Foto: Jens Keblat

Rosenmontagszug durch den Dorfkern von Neuenkirchen , 10.30 Uhr Foto: Sven Rapreger

Rosenmontagsumzug durch „Klein-Köln“ im Ortsteil Ahaus-Wüllen ab 13.30 Uhr Foto: Jessica Beck

Rosenmontagszug durch die Innenstadt von Bocholt , Start am Berliner Platz um 14.00 Uhr Foto: dpa

Rosenmontagsumzug im Ortskern von Borken-Weseke , 11.11 Uhr Foto: dpa

Rosenmontagszug: Hamm , Start am Märkischen Gymnasium, 13.30 Uhr Foto: dpa

Rosenmontagsumzug mit vielen Wagen und Fußgruppen in Hörstel-Bevergern , 10.11 Uhr , anschließend Disco in den Festzelten Foto: dpa

Rosenmontagszug in Lotte , durch den Ortsteil Alt-Lotte, Start am Merschweg, 16 Uhr Foto: dpa

Rosenmontagsumzug in Münste r: über die Grenzen Münsters bekannter Karnevalszug mit mehr als 100 Wagen, Fußgruppen und Spielmannszügen. Start am Schlossplatz um 13.11 Uhr. Foto: dpa

Rosenmontagsumzug in Raesfeld , 12.33 Uhr , Start am Rathaus, anschließend Narrenball Foto: dpa

Rosenmontagszug durch den Ortskern von Recke , ab 14.30 Uhr Foto: dpa

Rosenmontagszug in der Innenstadt von Stadtlohn , 13.30 Uhr Foto: dpa

Rosenmontagszug in Velen ab 13.30 Uhr, mit anschließender Party im Festzelt Leineweberplatz Foto: dpa

Die Stadtbücherei am Alten Steinweg und die Büchereien in den Stadtteilen sind Rosenmontag geschlossen. Der Bücherbus bleibt ebenfalls in der Garage. Weiberfastnacht gelten die üblichen Öffnungszeiten der Büchereien, der Bücherbus fährt nach Plan.

Das Stadtmuseum an der Salzstraße ist an Weiberfastnacht wie gewohnt von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Dort ist aktuell die Ausstellung „Münster auf alten Postkarten“ zu sehen. Rosenmontag bleibt das Museum, wie immer montags, geschlossen.

Die Abfallwirtschaftsbetriebe (AWM) weisen darauf hin, dass an Weiberfastnacht die Müllabfuhr und die Sperrgutabfuhr wie gewohnt stattfinden. Die Recyclinghöfe öffnen zu den üblichen Zeiten. Auch am Rosenmontag werden die Abfalltonnen und die Wertstofftonnen (Remondis) in den Montagsbezirken planmäßig abgeholt. Die Sperrgutabfuhr fällt Rosenmontag allerdings ersatzlos aus. Die Recyclinghöfe und das Entsorgungszentrum bleiben an diesem Tag ebenfalls geschlossen, da es erfahrungsgemäß keinen Bedarf gibt.

Für dringende Fragen steht der AWM-Kundenservice unter 60 52 53 von 8 bis 13 Uhr zur Verfügung.