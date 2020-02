Ob bei Günther Jauch, Johannes B. Kerner, per App oder in der Kneipe um die Ecke – quizzen ist für Millionen Menschen längst Leidenschaft. Ab sofort ist das auch täglich in Münster – und vor allem mit allen Münsteranern gemeinsam – möglich. Die Firma „Tobis.Software“ hat „das große Stadtquiz“ zu Münster veröffentlicht.