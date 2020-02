Kostümierte feiern ausgelassen in den Innenstadt-Kneipen

Während Prinz Thorsten II. und sein Gefolge in Rathaus, Banken und Krankenhäusern das Regiment übernehmen, ziehen die Narren am Altweiber-Donnerstag die Altstadt in ihren Bann. Seit den frühen Morgenstunden tummeln sie sich im Stadtzentrum, mittags haben so einige bereits Schwierigkeiten, Platz in der gewünschten Partylocation zu finden. In diesem Jahr fließt der Alkohol dort besonders früh: Die Kneipen am Alten Steinweg sind bereits so voll, dass man kaum einen Fuß an die Erde bekommt. Das tut der Stimmung jedoch keinen Abbruch: Ausgelassen feiern hier Indianer, Hippies und Ritter mit Superheldinnen und -helden, Cowboys und Prinzessinnen.

Viele wild kostümierte Karnevalsfans drängen sich im und rund um den „Bunten Vogel“ – darunter zwei besonders auffällig gekleidete Alice-im-Wunderland-Charaktere. „Wir sind der Hase und der Hutmacher“, erklärt Tatjana Plempelforth, „muss ja nicht immer alles männlich sein“. Im „BuVo“ ist es um 14 Uhr nahezu unmöglich, sich zu bewegen. Überall, wo Platz ist, wird getanzt – notfalls auch auf den Stühlen und Fensterbänken. Darunter auch eine Gruppe Indianer aus Warendorf. „Wir kommen jedes Jahr, weil es hier in Münster einfach am besten ist“, sagt Claudia Bäumker.

In den Kneipen geht die Post ab

Auch ein paar Schritte weiter im Enchilada geht die Post ab. „Die Stimmung ist mega, die Leute sind gut drauf, und dann ist das Team auch gut drauf“, freut sich Serviceleiter Gabriel Gonzales, der hinter der Theke zwischenzeitlich ganz schön ins Rotieren kommt. Es sei genauso voll wie im vergangenen Jahr, „aber die Leute sind früher da.“ Früh dabei sind auch die drei als Glühwürmchen kostümierten Sandine, Alex und Anja aus Münster. Wie sie auf dieses originelle Kostüm gekommen sind? „Das strahlt doch einfach aus, dass man gut drauf ist!“

Auf Kneipentour an Weiberfastnacht: So feiert Münster 1/71 Viel los war beim Kneipenkarneval in der Innenstadt, Foto: Matthias Ahlke

Viel los war beim Kneipenkarneval in der Innenstadt Foto: Matthias Ahlke

Das Team vom Enchilada hat gut Lachen: Bereits am frühen Nachmittag ist der Club gut gefüllt mit wild verkleideten Partygästen. Foto: Renée Trippler

Dass die Feierwütigen in diesem Jahr besonders früh dran sind, merkt auch Mark, Türsteher beim „Früh bis spät“ gegenüber. Da wird die Schlange derweil immer länger, drinnen fließt das Kölsch in Strömen. „Wir haben um 9.11 Uhr aufgemacht, seitdem stehen die Leute hier an“, sagt Mark. Aber das Warten lohnt sich, meint Miles, der mit seinen Kumpels gut gelaunt in der Schlange vorglüht. Tradition ist eben Tradition, und die will gewahrt werden: „Hier ist immer Start und danach ins Enchilada.“

Prinzentour durch die Stadt 1/27 Prinz Karneval wird bei der Sparkasse Münsterland-Ost gefeiert Foto: hpe

Närrisch ging es bei der Volksbank zu. In bunten Kostümen feierten die Mitarbeiter des Bankhauses an der Neubrückenstraße Altweiberkarneval. Foto: Oliver Werner

Mit einer Altweiberfastnachtsgala unterhielt die Stadtjugendprinzengarde mit ihrem Stadtjugendprinzenpaar Lara I. Köttendrop und Jost I. Middendorf (2.v.r.) die Kinder in der Uniklinik Münster. Foto: Wolfram Linke

Bunt kostümiert empfingen die Mitarbeiter des Bürgerbüros Mitte die Kunden. Für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung gab es eine große Karnevalsfeier im Jovel. Foto: Oliver Werner

Auch die Bezirksregierung gab ihren Schlüssel an den Prinzen ab. Foto: hpe

Lagerfeld und Zuckerwatte

Vor der nächsten Lokalität ist Designer Karl Lagerfeld wieder auferstanden – und zwar gleich im Doppelpack. Zu der Verkleidung, für die Lagerfeld-Fans eine Hommage, sagt Barbara: „Er ist gestern vor einem Jahr gestorben.“ Das haben ihre Freundinnen und sie zum Anlass genommen, ihn auf diese Weise zu würdigen. Angenehmer Nebeneffekt: „Das ist das bequemste Kostüm, das ich jemals anhatte“. Na dann.

Bequem gekleidet scheinen auch Katrin und Gaby, die allerdings gerade auf dem Weg in einen Drogeriemarkt sind, um eines der Kostüme zu flicken. Die Zuckerwatte, die die beiden darstellen, ist wohl so überzeugend, dass irgendein wilder Karnevalist gleich zugebissen hat. Zum Glück ist der Schaden reparabel: „Wir haben vier Abende daran gebastelt“, sagt Gaby.