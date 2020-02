Das Entsetzen über die neuerlich bekannt gewordenen Pannen und Missstände in der städtischen Bäderverwaltung ist groß – und zieht weitere Kreise. „Heftig, heftig“, entfuhr es SPD-Sportpolitiker Philipp Hagemann am Donnerstag in einer ersten Reaktion. „Wir müssen die ganzen Beschlüsse hinterfragen“, meinte der sozialdemokratische Ratsherr.