Zu einer spontanen Kundgebung aus Anlass des Anschlags in Hanau trafen sich am Donnerstagabend einige Hundert Münsteraner vor dem münsterischen Hauptbahnhof. „Solche Taten fallen nicht vom Himmel. Sie werden angetrieben von rechter Hetze“, hieß es in der Einladung dazu. „Rassistische Morde sind keine Unfälle oder Taten von wirren

Einzelnen, sie gedeihen in einem gesellschaftlichen Umfeld, in dem Menschenfeindlichkeit salonfähig geworden ist. Solche Taten sind nicht isoliert.“ Erinnert wurden auch an weitere Morde, etwa die der rechten Terrorgruppe NSU beziehungsweise an den antisemitischen Anschlag von Halle.