Liveticker zum Rosenmontagsumzug in Münster

Das Wetter hat Münsters Narren am Sonntag zu schaffen gemacht. Der Umzug in Amelsbüren wurde kurzfristig abgesagt. Heute wird der Rosenmontagszug durch Münster rollen. Er startet - eine Stunde später als gewöhnlich - um 13.11 Uhr am Schlossplatz. Verfolgen Sie die Entwicklung in unserem Live-Ticker.

Von Westfälische Nachrichten