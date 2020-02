Auf dem Wochenmarkt am Dom gibt es seit Anfang des Jahres eine Lücke. Zwischen den Ständen von Metzger Beermann und dem Ziegenhof am Ströhn hat Herbert Bayer samstags Honig verkauft, mittwochs bot ein Partner Wela-Suppen an. Bis die eigentliche Pächterin des Standplatzes, eine dritte Geschäftspartnerin also, versäumte, den Vertrag rechtzeitig zu verlängern.