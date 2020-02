Die „Königin“ erstrahlt in neuem Glanz

Collon-Orgel in der Erlöserkirche wurde restauriert

Münster -

Freunde der Orgelmusik können sich in der Erlöserkirche auf eine neue Tonstimmung freuen. Die Collon-Orgel ist jetzt gereinigt und restauriert worden. Am Sonntag erklingt sie erstmals wieder im Gottesdienst. Bald steht auch das erste Konzert an.