„Grandioses Spektakel“ bei der größten Hallengaudi in Münsters Karneval

Münster-Hiltrup -

Sein Traum geht in Erfüllung und die Halle steht Kopf, als der eigene Spieß als amtierender Prinz von Sprakel beim Lumpenball der Karnevalistischen Stadtwache am Freitagabend in Richtung Bühne kommt. Und Ingo Reismann, Organisationschef der inzwischen größten Hallengaudi in Münsters Karneval, verschlägt es die Sprache.