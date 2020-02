Drei Kinder aus Rheine können sich in den nächsten Tagen über ein ganz besonderes Geschenk freuen: einen handgearbeiteten Kinderkaufladen. Teilnehmer des Werkstattbüros „koKA“ der Gesellschaft für Berufsförderung und Ausbildung (Geba) haben ein halbes Jahr daran gearbeitet. Die Familie, der sie den Kaufladen spenden, wird vom ambulanten Hospizdienst Königskinder betreut, weil eines der drei Kinder lebensverkürzend erkrankt ist. „Wir haben uns für diese Familie entschieden, weil die Kinder in der richtigen Altersgruppe für den Kaufladen sind und weil sich die Familie so etwas sonst nicht leisten könnte“, sagte die pädagogische Leiterin des Hospizdienstes, Katrin Beerwert, bei der Übergabe des Ladens. Die Schwestern im Alter von fünf, sieben und elf Jahren wüssten schon von dem Laden und würden sich riesig freuen.

Die Idee, einen Kinderkaufladen zu bauen, sei von Teilnehmern des Werkstattbüros gekommen, sagt Maike Wille von der Geba, die das Projekt leitet. „Es war von vorne herein geplant, das Ergebnis zu spenden“, sagt sie. Das Werkstattbüro koKA (kreativ orientiert mit Kurs auf Arbeit) ist eine vom kommunalen Jobcenter geförderte Bildungsmaßnahme für 18 bis 25-Jährige, die Hilfe vom Jobcenter beziehen. Die Gründe dafür seien vielfältig, sagte Wille, viele hätten die Schule abgebrochen oder länger gesundheitliche Probleme gehabt. „Wir wollen ihnen ein Jahr lang die Möglichkeit bieten, ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln“, sagt sie. Zu den täglichen Unterrichtseinheiten gehören neben dem Werken zum Beispiel Sportunterricht, vor allem aber Berufsorientierung und Bewerbungstraining, um den jungen Leuten eine berufliche Perspektive zu geben.

Dass es auch ihnen selbst gut tat, etwas Gutes zu tun, war den Teilnehmern deutlich anzusehen, als sie ihr buntes Werk aus Holz, Stoff und Ton an den Hospizdienst übergaben. Besonders, als Katrin Beerwert ihnen erläuterte, was die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter dort tun. „Im Monet betreuen wir ungefähr 50 Familien“, sagte sie. Und zwar – das ist ganz wichtig – ab der Diagnose. „Diese Familien müssen sich ganz viel um ihr krankes Kind kümmern, das bedeutet Stress und deshalb ist es wichtig, diesen Familien Zeit zu spenden.“ Auch die Geschwisterkinder litten oft stark unter der Erkrankung. Die drei Mädchen in Rheine werden demnächst bestimmt viele schöne Stunden mit ihrem neuen Kaufladen verbringen. „Ich könnte mir vorstellen, dass andere Kinder neidisch sind, weil der schon außergewöhnlich und sehr schön geworden ist“, sagte Beerwert.