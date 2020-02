Sparsame Beleuchtung - schneller als das menschliche Auge

Seit rund zwei Monaten ist die Fahrradstraße Kanalpromenade nun „adaptiv“ beleuchtet, sodass Radfahrer die Strecke auch in der Dunkelheit komfortabel und sicher nutzen können. Nach der Installation gingen beim Amt für Mobilität und Tiefbau verschiedene Rückmeldungen zur neuen Technik ein. Viele Bürger begrüßen das neue Angebot, berichtet die Stadt. Gleichwohl habe es Meldungen gegeben, dass die Beleuchtung nicht, wie kommuniziert, auf Vorbeikommende reagiere, sondern permanent in Betrieb sei.

So sind die Lampen geschaltet

Projektleiter Andreas Groot-Körmelink vom Amt für Mobilität und Tiefbau erläutert, dass die Technik schneller sei als das menschliche Auge: Sobald sich Radfahrer oder Fußgänger nähern, schalten über eine Distanz von 100 Metern neben der benötigten Leuchte auch zwei weitere zuvor und eine dahinter auf 100 Prozent Leuchtkraft. Da das Aufdimmen über einen Zeitraum von drei Sekunden geschieht, nehme das menschliche Auge den Unterschied kaum wahr. 53 Sekunden lang behalte die Beleuchtung dann noch ihre volle Stärke. Erst danach werde wieder auf zehn Prozent Leuchtkraft abgedimmt.

So könne der Eindruck entstehen, dass es sich um eine konventionelle Straßenbeleuchtung handelt. Das Amt für Mobilität und Tiefbau sieht hier einen Vorteil: Wenn kaum auffällt, dass die Beleuchtung in ihrer Stärke variiert, schaffe die neue Technik das beabsichtigte Sicherheitsgefühl.

Energieverbrauch um zwei Drittel senken

Gleichwohl beträgt das Energiesparziel zwischen 65 und 70 Prozent gegenüber einer konventionellen Straßenbeleuchtung. Eine erste Auswertung der Beleuchtungstests und Befragungen der Nutzer zeige, dass ein komplettes Abdimmen auf null Prozent in den späteren Abendstunden gewünscht werde. Das Amt reagiere darauf und setze die Beleuchtung von 23 bis 4.30 Uhr auf Standby. Ausnahme: Freitag- und Samstagnacht.

Umfrage bis Ende Februar

Bis Ende Februar läuft noch die städtische Umfrage zur neuen Beleuchtung, an der bislang knapp 350 Menschen teilgenommen haben. „Uns ist die Meinung der Nutzerinnen und Nutzer sehr wichtig. Wir beziehen die Ergebnisse der Umfrage in die Planung der weiteren Abschnitte der Kanalpromenade ein“, sagt Annika Schröder vom Fahrradbüro der Stadt Münster. Die Teilnahme an der Online-Umfrage ist bis zum 28. Februar möglich unter: www.stadt-muenster.de/verkehrsplanung/mit-dem-rad/kanalpromenade.html

Zu gewinnen gibt es Gutscheine für einen Fahrradladen im Gesamtwert von 600 Euro, teilt die Stadt weiter mit.