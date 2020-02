Prinz Thorsten II. und Tief „Yulia“ stürmen das Rathaus

Sonntags regnet es in Münster oder die Glocken läuten. Und wenn beides zusammenkommt, hat Karnevalsprinz Thorsten II. (Brendel) das Rathaus erobert. Im strömenden Dauerregen ließ er zunächst den Oberbürgermeister tanzen, um ihm dann die Schlüsselgewalt abzunehmen. „Es ist nass. Lass uns reingehen und endlich das Rathaus nach vorne bringen“, rief der Prinz dem nur langsam resignierenden OB zu. Der hatte sich in der Regenschlacht bereiterklärte, in Kur zu gehen, wenn die Karnevalisten an den tollen Tagen weiterhin den Frohsinn in die Herzen zaubern.

Den Rathaus-Sturm übernahm Tief „Yulia“. Der fiese Dauerregen durchnässte die knapp 500 Karnevalisten auf dem Prinzipalmarkt, und nicht nur Moderatorin Saskia Zahlen bemerkte „Langsam wird es stürmisch.“

Mit Prinz Thorsten hatte das weniger zu tun. Der schlenderte mit seinen Adjutanten ganz entspannt am Ende der Prinzengarde, die im Dauermeimel weiße Sonnenbrillen trug, über den Prinzipalmarkt. „Zu Fuß und auf Augenhöhe mit allen Karnevalisten“, wie er betonte. Und genau so entspannt luchste er schließlich dem OB die Schlüsselgewalt ab.

Prinz Thorsten übernimmt die Schlüsselgewalt

„Es regnet, bleib‘ zu Hause bei dem Wetter“, rief Lewe seinem Kontrahenten vom Sentenzbogen aus noch zu, während Lewes Leibgarde, die Alten Räuber aus dem Wolbecker Tiergarten, grimmig guckte. Doch wo war Maria Lewe? Hatte des OB‘s Frau die Seiten gewechselt?, wie Prinz Thorsten leise andeutete.

Maria war weg. Und Lewe sollte sie finden. In den Reihen der Prinzgardisten und der prinzlichen Kinder-Security. Das war nicht einfach. Schließlich hatte sie eine dunkle Perücke mit Zöpfen und die gleiche weiße Sonnenbrille auf. Lewe benötigte dennoch nur Sekunden, wahre Liebe lässt sich nicht verstecken.

Und auch die prinzliche Aufforderung, auf regennasser Bühne bei halsbrecherischem Aquaplaning zu tanzen (Thorsten II.: „Hände in die Hüften, die Beine werfen“), erledigte Lewe („Ich bin Beamter“) mit Bravour. Seine Frau hatte er damit freigetanzt, die Schlüsselgewalt war er trotzdem los. Um Punkt 12 Uhr übrigens, sodass die Glocken von St. Lamberti genau im Moment des Machtwechsels läuteten. „Das ist das erste Mal so. Was seid Ihr Angeber“, ärgerte sich Lewe.

In seiner Bulle verkündete Thorsten II. vom Sentenzbogen aus, dass der Rosenmontagszug auf E-Rollern stattfindet und das Schloss für die Schlossgeister zum Spuken annektiert wird.