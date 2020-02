Februar so nass wie schon lange nicht mehr

Münster -

Von Martin Kalitschke

Seit Wochen fallen immer wieder ergiebige Niederschläge. Der Februar war seit Jahrzehnten nicht so nass wie in diesem Jahr. Viele Bäche und Flüsse sind mittlerweile bis zum Rand mit Wasser gefüllt – und in den kommenden Tagen könnte noch einiges hinzu kommen.