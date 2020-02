Deichkind: Zwischen Doppeldeutigkeiten und Party-Hymnen

Auftritt in der Halle Münsterland

Münster -

Deichkind war da. In der ausverkauften Halle Münsterland zeigten die Elektro-Punk-Könige des Nordens in einer fulminanten Show, dass sie mehr bewegt als nur „Remmidemmi“. Es sei an der Zeit, sich zu positionieren. Und auch Widersprüche auszuhalten, hieß es.