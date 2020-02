56-jähriger Mehrfachtäter gibt Kindes-Missbrauch zu

Die Entscheidung, den Kopf in den Sand zu stecken, ist für einen Angeklagten die denkbar schlechteste Reaktion auf ein Strafverfahren. Diese Erfahrung hat ein 56 Jahre alter Mann aus Münster gemacht, der sich vor dem Landgericht wegen des Vorwurfs des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern verantworten muss.

Sohn von bekanntem Ehepaar missbraucht

Als der Angeklagte dem ersten Termin unentschuldigt ausblieb, ließ ihn die 21. Strafkammer polizeilich vorführen. „Ich wollte davon nichts wissen“, erklärte sich der gelernte Heizungsbauer, der im Vorfeld auch nicht auf die Schreiben seines Pflichtverteidigers reagiert und sich so die Möglichkeit genommen hatte, eine Verteidigung vorzubereiten. Nachdem dies während einer Verhandlungsunterbrechung nachgeholt wurde, räumte der Angeklagte die ihm vorgeworfenen Taten teilweise ein. Er gestand im Zeitraum von Winter 2011 bis Sommer 2012 den damals zehnjährigen Sohn eines bekannten Ehepaares sexuell missbraucht zu haben.

Der 56-jährige, der bereits im Jahr 1987 zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden war, hatte als guter Bekannter der Familie den Jungen öfter vom Fußballtraining abgeholt. Im Auto oder in der elterlichen Wohnung hatte er an sich sexuelle Handlungen vornehmen lassen sowie an dem Zehnjährigen vorgenommen. Wie er dabei auf den Jungen eingewirkt hatte, dass es zu diesen Handlungen kam, könne er sich nicht erinnern, sagte der Angeklagte. Das Alter des Jungen habe er dabei ausgeblendet.

Pornografische Aufnahmen sichergestellt

Im Rahmen einer 2017 durchgeführten Hausdurchsuchung wurden pornografische Aufnahmen von dem Jungen und seiner Schwester – damals ebenfalls im Kindesalter – sichergestellt.

Nach Abschluss der Untersuchung von Computer, Festplatten und diverser USB-Sticks des Angeklagten, ergab sich eine Zahl von über 10 000 kinder- und jugendpornografischen Dateien. Da der 56-Jährige deine bestimmte Internettauschbörse zum Herunterladen verwendete, ermöglichte er auch anderen Nutzern den Zugriff auf seine Dateien. Bezüglich der Verbreitung kinderpornografischer Schriften war er bereits 2009 zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Außerdem wird dem Münsteraner vorgeworfen, der Tochter seiner Partnerin „What‘sApp“-Nachrichten mit sexuellem Inhalt geschickt zu haben. Dies bestreitet der 56-jährige jedoch. Dass auf einem der Fotos ein Geschlechtsteil zu sehen ist, sei ihm nicht bewusst gewesen. Die Verhandlung wird am 9. März fortgesetzt.