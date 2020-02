Wie die Polizei Münster mitteilt, haben zwei Männer am Donnerstag gegen 22.45 Uhr ein Sonnenstudio an der Friedrich-Ebert-Straße überfallen. Die Räuber trugen laut Polizei Skimasken, als sie das Geschäftslokal betraten. Einer bedrohte die Angestellte demnach mit einer Schusswaffe in der Hand und sagte „Gib Geld!”. Die Frau öffnete die Kasse, der andere Täter griff hinein und schnappte sich einen zweistelligen Bargeldbetrag.

Anschließend flüchtete das Duo in Richtung Alfred-Krupp-Weg. Beide waren schwarz gekleidet und sind etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.