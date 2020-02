Wenn eine Stadt 116 Millionen Euro in ihre größte und wichtigste Kläranlage investiert, dann sollte sie dafür nicht nur einen Grund haben.

Als Stadtbaurat Robin Denstorff, Tiefbauamtsleiter Michael Grimm , Dr. Ulrich Robecke, Chef des münsterischen Klärwerkes, sowie der Abwasserexperte Dr. Markus Schröder am Freitag vor die Presse traten, da nannten sie gleich drei zentrale Gründe. Da wären:

Die Hauptkläranlage in Coerde stammt aus dem Jahr 1975, die letzte große Investition erfolgte bei der Erweiterung 1994. An vielen Stellen sei der Beton angegriffen, so Ulrich Robecke, der Maschinenpark und die Elektrotechnik müssten erneuert werden.

Wegen des anhaltenden Bevölkerungswachstums und der expandierenden Wirtschaft ist Münsters Abwassersystem an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen. Ausgelegt ist es aktuell auf 330 000 Einwohner-Werte. Dieser Index bemisst sich aus der Einwohnerzahl (aktuell 312 000) und dem gewerblichen Abwasseraufkommen. Mit dem Neu- und Ausbau in Coerde bis 2023 strebt die Stadt 422 000 Einwohner-Werte an.

Strengere Grenzwerte für Rückstände

Die Stadt möchte sich auf die schärferen Auflagen zur Reinigungsqualität der Kläranlage vorbereiten. Das Stichwort lautet „4. Reinigungsstufe“. Sie sei gesetzlich derzeit noch nicht vorgeschrieben, hieß es am Freitag, das Gesetz sei aber absehbar. Konkret geht es zum Beispiel darum, auch Medikamentenrückstände und Mikroplastik aus dem Abwasser zu filtern. Auch der Phosphoranteil im Abwasser soll noch einmal deutlich gesenkt werden. Die künftigen Grenzwerte einzuhalten, „ist mit der bestehenden Technik nicht möglich“, spricht Robecke Klartext.

Im Frühjahr soll der Rat den Startschuss für das auf über drei Jahre angelegte Ausbauprogramm geben. Der Zeitpunkt ist nach Auskunft des Tiefbauamtsleiters Grimm günstig, weil das Land derzeit (noch) mit einer üppigen Finanzförderung werbe. So hofft die Stadt, über 40 Prozent der anfallenden Kosten über das Land refinanzieren zu können.

Münster im Vergleich "schon sehr weit"

Markus Schröder aus Aachen wird das Sanierungsprojekt in Münster als Berater fachlich begleiten. Nach seinen Angaben verfügt Münster in der Abwasserbeseitigung über ein fachlich sehr versiertes Personal und sei deshalb auch schon sehr weit. „Was hier geplant wird, soll bis 2030 landesweit der Standard sein.“ Vor diesem Hintergrund sei in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts ein weitaus größerer Konkurrenzkampf der Kommunen um die Fördergelder des Landes zu erwarten. Münster sei dann schon durch.

Laut Schröder stellt die vierte Reinigungsstufe nicht zuletzt die kleinen Kommunen mit kleinen Kläranlagen vor große Herausforderungen. „Sie werden sich zu Verbünden zusammenschließen müssen.“