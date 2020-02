„Wie ein Bäcker, der sein Brot verbietet“

Der Streit zwischen Münsters Grünen und dem CDU-Kreisvorsitzenden Hendrik Grau geht weiter. In einer neuerlichen Presseerklärung attackiert Grau den Oberbürgermeister-Kandidaten der Grünen, Peter Todeskino , der zugleich Geschäftsführer des städtischen Parkhausbetreibers WBI (Westfälische Bauindustrie) ist.

Grau sieht Todeskino in „tiefem Zwiespalt zwischen städtischem Job und parteipolitischer Rolle“. Das WBI-Geschäftsmodell als Betreiber von acht Parkhäusern in der Innenstadt könne „niemand unter einen Hut bringen mit den Plänen der Grünen, den innerstädtischen Individualverkehr komplett zu verbieten. Wenn Todeskino die Pläne der Grünen ernst nimmt, muss er moderne Parkhäuser in Bauruinen verwandeln und das Vermögen der Stadt schädigen“, sagte Grau und fügte hinzu: „Todeskino ist wie ein Bäcker, der sein eigenes Brot verbieten will.“

Grau fordert Realitätsnähe

Der CDU-Kreisvorsitzende spielt damit erneut auf den jüngsten GAL-Parteitag an. Dort war von vielen Kandidaten für die Ratswahl das Ziel einer autofreien Innenstadt ausgegeben worden.

Grau forderte im Gegenzug die Grünen auf, „ihrem Verkehrsfundamentalismus einen Realitätsschub“ zu geben. Die CDU setze auf mehr Bahn, mehr Bus und mehr Rad, aber nicht auf die wirklichkeitsfremde Abschaffung des Autos. Menschen, die auf das Auto angewiesen seien, brauchen laut Grau „bessere Verkehrsoptionen statt aufgenötigten Zwang“. Das Bemühen, für die Pläne einer Innenstadt ohne jedes Auto ausgerechnet die Kaufmannschaft in Anspruch zu nehmen, nannte Grau „absurd“. Auf die Idee komme nur jemand, „für den Wirtschaft und Arbeit im toten Winkel liegen“.

Erst jüngst hatten die Grünen die „ständigen Entgleisungen“ Graus kritisiert.