Krisenstab stimmt sich Montag ab

Besondere Verhaltensregeln gelten daher nur für folgende Menschengruppen: Menschen, die Kontakt zu einer Person hatten, die mit dem Virus infiziert ist. Menschen, die sich in einem der vom RKI definierten Risikogebiete aufgehalten haben. Oder Menschen, die in einem Gebiet unterwegs waren, in dem Fälle von Covid-19 aufgetreten sind.