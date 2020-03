Leere Regale – und abends der erste Corona-Fall

Es war nur eine Frage der Zeit, bis das Coronavirus auch Münster erreichen würde: Am Samstagabend stellten die Virologen des Universitätsklinikums ( UKM ) dann die Ansteckung mit dem Virus bei einem 51-Jährigen fest, der gerade von einer Urlaubsreise aus dem Iran zurückgekehrt war.

Am frühen Sonntagnachmittag informierten Stadt und UKM die Öffentlichkeit über den Vorfall. Die beste Nachricht: Dem Mann gehe es gesundheitlich gut. Seine Ehefrau habe sich in freiwillige häusliche Quarantäne begeben, heißt es weiter.

Ordnungsdezernen mahnt zur Besonnenheit

Die schon in der vergangenen Woche für diesen Montag terminierte Sitzung des städtischen Krisenstabs erhält durch den ersten Corona-Fall in Münster weitere Brisanz, auch wenn Ordnungsdezernent Wolfgang Heuer unter Verweis auf einen bislang „einzelnen Fall“ zur Besonnenheit mahnt.

Unterdessen kam es in Lebensmittelgeschäften und Drogerien zu Hamsterkäufen [WN+]. Desinfektionsmittel waren vielerorts aus den Regalen verschwunden – „aufgrund der aktuellen Situation“, wie es entschuldigend auf einer Kundeninformation einer Drogeriemarkt-Kette hieß.

In den Discountern und Lebensmittelmärkten waren etwa haltbare Milch, Nudeln oder Konserven dermaßen nachgefragt, dass vielerorts die Regale geräubert waren. Auch Toilettenpapier und Haushaltsrollen nahmen die viele Münsteraner offenbar vorsichtshalber mit nach Hause, um im Fall des Falls vorbereitet zu sein.

Krisenstab stimmt sich Montag ab

Am Montagmittag wird die Stadtverwaltung über den aktuellen Stand und die wichtigsten Fakten rund um das SARS-CoV-2-Virus informieren, wie es am Sonntag in einer Mitteilung hieß. Unter anderen wollen um 13 Uhr Oberbürgermeister Markus Lewe, der Leiter des städtischen Krisenstabs, Wolfgang Heuer, und Gesundheitsamtsleiter Dr. Norbert Schulze Kalthoff Ergebnisse aus der unmittelbar zuvor tagenden Sitzung des Krisenstabs mitteilen.

Auch Mediziner des UKM sollen an dieser Pressekonferenz im Stadtweinhaus teilnehmen. Als am Samstagabend das positive Testergebnis vom Institut für klinische Virologie am UKM vorlag, folgte in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt der Stadt Münster die stationäre Behandlung in der Uniklinik.

