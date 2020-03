Kurz vor dem Kreuz Münster-Süd in Fahrtrichtung Bremen waren ein Kleintransporter und ein PKW zusammengestoßen. Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Fahrzeugen an, weil zunächst von eingeklemmten Personen die Rede war. Das bestätigte sich jedoch zum Glück nicht. Die Unfallursache ist noch unklar. Wegen der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung waren zwei Spuren bis kurz vor 23 Uhr gesperrt. Es kam zu einem Rückstau bis in Höhe Abfahrt Hiltrup.

Foto: Etzkorn