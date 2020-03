Der Sänger Manolito Schwarz aus Münster hat es in die DSDS-Ausgabe „Recall – Die Entscheidung“ geschafft, die am Samstag (7.März) um 20.15 Uhr bei RTL ausgestrahlt wird. Jetzt wird es ernst für die verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten, die sich im Rahmen der „Auslands-Recalls“ durchsetzen konnten. Denn in der Sendung am Samstagabend entscheidet sich, welche Sängerinnen und Sänger sich endgültig für die Liveshows qualifizieren.

Erstmal muss aber das Kandidaten-Haus in Bergisch Gladbach bei Köln bezogen werden. Mit dem Einzug beginnt der Run auf die besten Zimmer im Kandidaten-Haus. Manolito und seine Mitbewohner Joshua und Ramon, die ins Untergeschoss einziehen, werden sich schnell einig – auch wenn es nur zwei Betten gibt.