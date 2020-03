Liveticker: Zwei neue Corona-Fälle in Münster

Münster -

In Münster sind zwei weitere Corona-Fälle aufgetaucht: eine 24-jährige Erzieherin und ein 49-jähriger Mann aus dem Kreis Coesfeld. Eine Kita ist vorsorglich geschlossen worden. Die Stadt informiert am Mittag über die aktuelle Lage in Münster. Wir berichten live.