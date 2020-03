Pflegepersonal am Clemenshospital nach Hause geschickt

Die Vorsichtsmaßnahmen, damit das Corona-Virus in Münster keine weiteren Kreise zieht, greifen: Das Gesundheitsamt der Stadt Münster hat eine gute handvoll Mitarbeiter, darunter Ärzte und Pflegekräfte, des Clemenshospitals für die nächsten 14 Tage in häusliche Quarantäne geschickt. Das bestätigt die Leitung des münsterischen Krankenhauses im Mittag.

Das medizinische Pflegepersonal hatte Kontakt zu dem erkrankten Mann aus Senden, der im Clemenshospital operiert werden sollte, aber dann wegen Fiebers auf das Corona-Virus positiv getestet worden war. Das sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, die Mitarbeiter zeigten bislang keine Symptome, teilt das Krankenhaus mit. Sie werden gleichwohl auf eine mögliche Infektion getestet.

Patientenversorgung nicht betroffen

Kontakt zu anderen Patienten des Clemenshospitals habe der 49-jährige Sendener, der am Mittwoch ebenfalls in die häusliche Quarantäne entlassen worden sei, kaum gehabt. Die Patientenversorgung im laufenden Betrieb sei daher nicht betroffen und laufe normal weiter. Das Zimmer und die Untersuchungsräume, in denen der Mann war, seien desinfiziert worden.

Die wichtigsten Infos zum Coronavirus

Die Symptome sind laut Robert-Koch-Institut Husten, Schnupfen, Halskratzen und und Fieber, manchmal auch Durchfall. Damit ist es für Laien unmöglich, die Krankheit von der regulären Grippe oder einem grippalen Infekt zu unterscheiden, erklärt Oliver Witzke, Direktor der Klinik für Infektiologie der Universitätsmedizin Essen.

Ansteckungsgefahr: Die Gefahr, sich in Deutschland mit Grippe- und Erkältungsviren anzustecken, ist nach wie vor ungleich höher als eine Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus.

Besondere Verhaltensregeln gelten daher nur für folgende Menschengruppen: Menschen, die Kontakt zu einer Person hatten, die mit dem Virus infiziert ist. Menschen, die sich in einem der vom RKI definierten Risikogebiete aufgehalten haben. Oder Menschen, die in einem Gebiet unterwegs waren, in dem Fälle von Covid-19 aufgetreten sind.

Was tun, wenn eine oder alle Faktoren zutreffen? Wer Kontakt zu Infizierten hatte, sollte sich unabhängig vom Auftreten von Symptomen bei seinem Gesundheitsamt melden. Gleiches gilt für Reisende aus Risikogebieten, bei denen Symptome auftreten.

Alle anderen wenden sich an das Amt oder ihren Hausarzt, der bei Verdacht auf Sars-CoV-2 eine Laboruntersuchung veranlassen kann.

Wichtig: Betroffene sollten vor dem Gang in die Praxis unbedingt dort anrufen. Dieses Vorgehen empfiehlt Witzke - wenn möglich - auch bei einem Verdacht auf Grippe. Denn auch da ist die Gefahr groß, andere Patienten im Wartezimmer anzustecken.

Vorbeugen: Wer einen begründeten Verdacht hat, mit Sars-CoV-2 infiziert zu sein, sollte unnötige Kontakte meiden und zu Hause bleiben - wie auch bei der Grippe. Wichtig außerdem, und zwar für alle: Gute Handhygiene, also regelmäßiges Waschen mit Seife, ein bis zwei Meter Sicherheitsabstand von kranken Menschen, sowie richtiges Husten und Niesen - in die Armbeuge also.

Atemmasken sind für gesunde Menschen nicht nötig. Und auch ständiges Desinfizieren der Hände ist laut Witzke überflüssig.

In Münster sind seit Sonntag drei Corona-Fälle bekannt geworden. Darunter ist auch eine Erzieherin, weshalb die Kindertagesstätte am Dahlweg geschlossen und 40 Kinder und Eltern in häusliche Quarantäne gehen mussten. Ob sie sich angesteckt haben, werden die Testergebnisse zeigen. Sie liegen noch nicht vor.