Frauen kämpfen für ihre Rechte

Der Wind pfiff am Sonntagvormittag über den Domplatz und ließ Plakate, Banner und Fahnen erzittern. „Einbahnstraße Männerkirche“ steht auf einem, „Würde und Gleichberechtigung“ auf einem anderen. Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschland (KFD) und die Initiative „Maria 2.0“ hatten zu einer Mahnwache aufgerufen.

Das Datum war nicht zufällig gewählt: Am Sonntag war Internationaler Frauentag. Und der wurde in Münster am Wochenende gleich an mehreren Stellen begangen. Bereits am Samstag veranstaltete das münsterische Frauenstreikbündnis eine Demo in der Innenstadt, der Verein „Frauenhaus und Beratung“ machte mit einer Kunstaktion auf getötete Frauen in Deutschland. Für jede im vergangenen Jahr in Deutschland getötete Frau – insgesamt 135 – stellten sie ein Paar rote Schuhe auf dem Stubengassenplatz auf.

Gleichstellung der Geschlechter

Die Gleichstellung der Geschlechter – darum geht es beim internationalen Frauentag. Und was das angeht, sieht sich auf die katholische Kirche großen Herausforderungen gegenüber. Das machten die nach Angaben der Polizei etwa 300 Teilnehmer bei der Mahnwache vor dem Dom deutlich. „Die Zeit ist mehr als reif. Wir wollen endlich einen Dialog auf Augenhöhe“, sagte Judith Everding, KFD-Vorsitzende im Bistum Münster. „Ich könnte den ganzen Tag lang reden, um zu sagen, welche Probleme und Ungerechtigkeiten Frauen erleben.“

Dass es den Frauen am Sonntag dabei nicht nur um die Rolle in der katholischen Kirche geht, machte Andrea Voß-Frick von „Maria 2.0“ deutlich: „Es geht um die Benachteiligungen von Frauen auf der ganzen Welt.“ Um diese zu bekämpfen, könne die katholische Kirche mit ihren weltweit etwa 1,2 Milliarden Mitgliedern eine Vorbildfunktion einnehmen. „Die Kirche hat eine große Verantwortung, in Sachen Gleichberechtigung voran zu gehen“, so Voß-Frick.

„ Wir wollen unseren Glauben leben in einer Kirche, die für alle zugänglich ist. Wir wollen unseren Glauben leben in einer Kirche, die für alle zugänglich ist. “ Anne Kloth

Auch die Frauen, die mit Plakaten in den Händen vor der kleinen Bühne standen, hatten eine klare Meinung. „Wir wollen unseren Glauben leben in einer Kirche, die für alle zugänglich ist“, machte Anne Kloth aus Rheine deutlich. Ihrer Meinung nach sei es schon „fünf nach zwölf“. Auch für Ulla Stemberg und Hildegard Klapprott, die von Selm aus nach Münster gekommen sind, sei die Zeit „überreif“. „Wir wollen eine geschlechtergerechte Kirche“, so Klapprott.

Die Gewerkschaftsfrauen in Münster stellten den Frauentag unter das Motto „Wir fairändern“. „Für echte Gleichstellung von Männern und Frauen in der Arbeitswelt müssen wir an verschiedenen Stellschrauben drehen“, so die Gewerkschaftssekretärin Anne Sander.

Ausstellung im VHS-Forum

Und auch im VHS-Forum wurde der Weltfrauentag begangen: Dort ist eine Ausstellung unter dem Leitwort „Münsters Frauen sehen rot“ zu sehen. Ausgestellt werden rote Handtaschen, die Erfahrungsberichte von Frauen beinhalten. „Wir haben die Farbe gewählt, um auf die noch bestehende Lohnlücke zwischen Frauen und Männern hinzuweisen“, so Karin Münster, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Frauenorganisationen. Am 17. März, dem Equal Pay Day, werden die Handtaschen versteigert.