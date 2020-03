Zwölf Bands, zwölf Kneipen

Das Konzept ist mittlerweile 16 Jahre alt – aber keineswegs in die Jahre gekommen. Pünktlich zum Semesterbeginn findet am 17. April zum mittlerweile 38. Mal „ Altstadt live “ statt. In zwölf Altstadt-Kneipen werden an diesem Abend zwölf Bands auftreten. Die Konzerte sind allesamt in Fußwegreichweite, der Eintritt ist überall frei.

Das Konzept sei ein großer Erfolg, schreiben die Gastronomen in einer gemeinsamen Ankündigung. Auch weil die Altstadt viele urgemütliche aber auch „trendy Locations“ biete. Für alle Geschmäcker sei eben etwas dabei.

Genau das soll auch für die Musik gelten. Rock, Cover-Songs, Irish-Folk, Pop, Metal und Rock`n`Country – das Angebot ist vielseitig. Dabei können Kneipenbesucher sowohl auf alte Bekannte bei Altstadt live als auch auch Newcomer treffen.

Wer wo spielt erfährt man in den kommenden Zeilen:

Lucid, Buddenturm, Rock-Alternativ.

Sick of Sittin, Peacock, Cover

Undercover, Cavete, Rock- und Pop-Cover

Mc Carthy & Koch, Das Blaue Haus, Cover

Die bekloppten Hunde, Gorilla Bar, Cover

Retocs, Kreuzstraße 14, AC/DC-Cover.

Daniel Kischko, Piano, Irish Folk

Two Times Six, Barzillus, Songs zwischen Beatles und Black Sabbath

Middle Excess, Davidwache, Akustik-Cover-Party-Mix

Ray Pasanen, Himmel & Hölle, Coversongs mit der Akustikgitarre

Micky Romero, Ziege, Rock`n`Country von Elvis bis Johnny Cash

Between Finest, Mokel Bar, Acoustic Cover

Alle Läden haben spätestens um 19 Uhr geöffnet und der Eintritt ist überall frei, allerdings gilt es erfahrungsgemäß, sich in einigen Lokalitäten früh einen Platz zu sichern.