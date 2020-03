„CrimeBoy“ kann mit Ermittlungen beginnen

Schon bald wird ein weiteres Filmteam den Prinzipalmarkt als Krimi-Location in Szene setzen. Und wieder kommt das Team aus Münster. Denn die „CrimeBoy“ hat nach eigenen Angaben ihr Crowdfunding-Ziel von 6 000 Euro erreicht. Damit ist die Umsetzung der Pilotfolge für das YouTube-Format gesichert. Und die erste Klappe soll schon bald fallen.

Junges Zielpublikum

Der Filmservice Münster.Land des städtischen Presseamtes unterstützt das Projekt. Noch ein Krimi á la Wilsberg oder Tatort? „Ganz im Gegenteil“, sagt der Produzent und Initiator Simon Jöcker . „Es soll eine moderne Krimi-Webserie auf YouTube für junge Leute mit jugendlicher Bildsprache werden. Eigentlich die Ergänzung, die noch fehlt, um Münster zur ultimativen Krimistadt zu machen. Dabei ging es mir natürlich um meine Heimatstadt. Aber auch darum, endlich mal einen Social-Media-Krimi rauszubringen.“ Das fehle bisher noch in der Medienlandschaft.

Krimidrehorte vom Tatort und Wilsberg 1/27 Das Antiquariat Solder dient als Dreh- und Angelpunkt von Wilsberg. Foto: Markus Lehmann

Bei Wilsberg und im Tatort eignet sich der Aasee für dramatische Auftritte und um eine Leiche unter- und auftauchen zu lassen. Foto: Oliver Werner

Der Aaseitenweg ist auch ein bekannter Drehort. Foto: Peter Imkamp

Der Allwetterzoo diente dem Tatort-Team bereits als Drehort. Foto: Matthias Ahlke

Auch der Alte Steinweg ist hin und wieder im Fernsehen zu sehen. Foto: Oliver Werner

Auch grüne Umgebung schützt im Film nicht vor Verbrechen. Foto: Julia Erdmann

Die Diözesanbibliothek diente bereits als Bankgebäude oder Firmenzentrale. Foto: Oliver Werner

Auch der Erbdrostenhof wurde schon zum Drehort. Foto: Markus Lehmann

Prinzipalmarkt und Lambertikirche sind stets untrügliche Zeichen dafür, dass auch wirklich in Münster gedreht wurde. Foto: Oliver Werner

Auch im LWL Museum am Domplatz haben die TV-Spürnasen schon ermittelt. Foto: Wilfried Gerharz

Die Steinbrücke, die am Spiekerhof über die Aa führt, war ebenfalls schon ein Drehort. Foto: Peter Imkamp

Wilsbergs Kumpel Ekki Thalkötter geht in "Münsters Finanzamt" seinen beruflichen Pflichten als Steuerprüfer nach. Foto: Annika Wienhölter

Der Stadthausturm spielte im Tatort und bei Wilsberg bereits zentrale Rollen. Foto: Oliver Werner

Die Stubengasse war ebenfalls schon Drehort für Tatort und Wilsberg. Foto: Oliver Werner

Die Überwasserkirche rückt recht häufig ins Bild, unter anderem, weil Wilsberg "sein" Antiquariat direkt gegenüber hat. Foto: Oliver Werner

Der Prinzipalplatz von Münster ist immer ein Teil im Tatort und Wilsberg Krimi. Foto: Markus Lehmann

Auch von diesem Winkel aus wird der Prinzipalplatz gerne genutzt. Foto: Markus Lehmann

In Münsters Szene-Hafen ist Wilsbergs Patentochter als Rechtsanwältin tätig. Foto: Markus Lehmann

Der Friedensaal diente schon als Drehort für beide Krimis. Foto: Markus Lehmann

Das Amtsgericht musste in den älteren Wilsberg-Folgen als Stadtverwaltung herhalten. Foto: Markus Lehmann

Dieses Universitätsgebäude dient im Wilsberg als Polizeirevier. Foto: Markus Lehmann

Bei einem Tatort wurde der Hafen-Kran in einer Schluss-Szene verwendet. Foto: Markus Lehmann

Der alte Sitz des Aschendorff-Verlages diente im Tatort als eine Großbäckerei. Foto: Markus Lehmann

Im Bankhaus Lampe war im Tatort ein Priesterseminar untergebracht. Foto: Markus Lehmann

Auch die Redaktionszentrale der WN war schon Drehort für eine Wilsberg-Folge. Foto: Markus Lehmann

Das Universitätsschloss wird gerne als Drehort von beiden Münsterkrimis verwendet. Foto: Markus Lehmann

Der Domplatz ist ein gern genutzter Hintergrund für beide Krimis. Foto: Markus Lehmann

Vier Wochen hatte Simon Jöcker für den Pilotfilm, aus dem mal eine ganze Staffel werden soll, Sponsoren-Gelder gesammelt. Vor allem durch großzügige Hauptsponsoren wie k3 Stadtführungen und die Münsteraner Christian Mues und Rutger von der Horst kam der Betrag zusammen, heißt es weiter.

Zum Schluss waren es 6050 Euro. „Ich hatte Polizeiabsperrband in meiner Kalkulation vergessen“, sagt Jöcker. „Die 50 Euro werden wir also auch noch los.“ Die Story der ersten Episode ist kurz zusammengefasst: Ein erfolgloser Gaming-Blogger löst einen Kriminalfall, dokumentiert seine Recherchen dazu in seinem Live-Stream und wird darüber unverhofft doch noch zum Influencer.

Weitere Informationen zu dem Projekt gibt es unter 0177/32 44 33 0 oder per E-Mail: info@crimeboy.de.