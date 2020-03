Stadt sagt Send ab und hält am Wochenmarkt fest

Die Stadt Münster sagt den Frühjahrssend , der am kommenden Samstag auf dem Schlossplatz beginnen sollte und zu dem an neun Tagen insgesamt eine halbe Million Besucher erwartet wurde, wegen eines möglichen Infektionsrisikos durch das Corona-Virus ab. „Wir hatten keinen Handlungsspielraum. Das ist sehr bedauerlich für die Schausteller“, sagte Oberbürgermeister Markus Lewe angesichts restriktiverer Landesvorgaben.

Hintergrund ist der Erlass des Landes NRW von Dienstagnachmittag, dass örtliche Behörden Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern grundsätzlich absagen müssen. „Hätten wir einen lokalen Entscheidungsspielraum gehabt, hätten wir am Send festgehalten“, so Lewe.

Existenzbedrohung für Schausteller

Der Vorsitzende des Schaustellerverbandes, Arno Heitmann, hatte eine Absage mit Blick auf die fehlenden Einnahmen nach der langen Winterpause als Existenzbedrohung für die 200 Schausteller bezeichnet. „Wir teilen diese tiefe Sorge. Das nimmt uns mit“, sagte Lewe.

Der Wochenmarkt auf dem Domplatz am Mittwoch und die Märkte in den Stadtteilen können trotz des Erlasses aus Düsseldorf, der klare Vorgaben für den Umgang mit Großveranstaltungen macht, stattfinden. Für den Samstagsmarkt arbeitet die Stadt mit der Bezirksregierung an Rahmenbedingungen, damit diese Veranstaltung, die über mehrere Stunden von 40 000 Menschen besucht wird, weiterhin stattfinden kann.

„ Der Bevölkerungsschutz steht über anderen Aspekten. Der Bevölkerungsschutz steht über anderen Aspekten. “ Ordnungsdezernent Wolfgang Heuer

Der Leiter des Krisenstabs, Ordnungsdezernent Wolfgang Heuer, unterstrich die Linie des Landes: „Der Bevölkerungsschutz steht über anderen Aspekten.“ Die Spiele des Fußball-Drittligisten Preußen Münster, der WWU Baskets und des USC werden im normalen Spielbetrieb, mit über 1000 Zuschauern, nicht möglich sein. Alternativen sollen Spielverlegungen, geringere Zuschauerkapazitäten oder Geisterspiele sein. Die Stadt drängt auf eine bundesweite Regelung zum Spielbetrieb und wird die Vereine kontaktieren.

Auch bei Veranstaltungen unter 1000 Besuchern wird die Stadt in Einzelfallprüfungen genau schauen müssen, ob sie stattfinden können. Dabei kommt es zu einer Risikoeinschätzung. Beim Theater wird darüber nachgedacht, die Zuschauerkapazität von knapp 1000 im Großen Haus abzusenken.

Die Zahl der an dem Corona-Virus erkrankten Münsteraner hat sich auf sechs erhöht. Ein 46-jähriger Mann hatte sich im Ski-Urlaub in den Alpen infiziert und ist in häuslicher Quarantäne.