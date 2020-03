Seit nunmehr als 16 Jahren legt die Friedhofsverwaltung der Stadt Münster das Programm mit Veranstaltungen von März bis Oktober auf. Treffpunkt für die Teilnehmer ist jeweils die Feierhalle.

Ursprünglich sollte die Veranstaltungsreihe „Dritter Sonntag auf einem der schönsten Friedhöfe Deutschlands“ von der Band Vollpension Mittelschacht eröffnet werden. Da die Musiker kurzfristig absagen mussten, wird das Konzert am kommenden Sonntag (15. März) nicht stattfinden. Die Reihe startet somit erst im nächsten Monat.

Das Programm

Am 19. April gibt es um 8 Uhr eine vogelkundliche Führung mit Jan Emmerich. Er nutzt die frühe Stunde, um den Teilnehmern die Vielfalt der Vogelwelt auf Lauheide zu zeigen. Wer ein Fernglas besitzt, sollte es unbedingt mitbringen, so die Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Am 17. Mai steht dann eine botanische Führung auf dem Programm. Der rund zweistündige Spaziergang mit Dr. Thomas Hövelmann (Nabu-Naturschutzstation Münsterland) beginnt um 15 Uhr.

Verschiedene Grabmale, Schrift- und Gesteinsarten stellt Bildhauer Stefan Lutterbeck am 21. Juni ab 15 Uhr beim Gang über den Friedhof vor.

Heitere bis besinnliche Gebrauchslyrik gibt es am 19. Juli um 15 Uhr mit Dieter Lohmann. Der Autor „verdichtet“ seine Begegnungen des Alltags, in denen sich jeder Zuhörer wiedererkennen kann.

Zu den Fledermäusen geht es am 9. August um 20.30 Uhr – aus organisatorischen Gründen ausnahmsweise am zweiten Sonntag des Monats. Frauke Meier vom Naturschutzbund berichtet dann allerlei Interessantes über die nützlichen Insektenfresser.

Am 20. September lädt die Natur- und Landschaftsführerin Britta Ladner bei einer Waldführung zu aktiver Entspannung ein. Wettergemäße Kleidung ist notwendig, Lupen können mitgebracht werden.

Zum Abschluss der Reihe erläutert Alfons Trockel von der städtischen Friedhofsverwaltung am 18. Oktober die Besonderheiten und die Geschichte des größten städtischen Friedhofs.

Das Faltblatt zur Veranstaltungsreihe liegt in der Münster-Information, Syndikatplatz 3, und in anderen öffentlichen Einrichtungen aus. Im Stadtportal gibt es Informationenunter www.stadt-muenster.de/umwelt/friedhoefe/waldfriedhof-lauheide. Fragen zum Waldfriedhof Lauheide und zu den Veranstaltungen beantwortet darüber hinaus Alfons Trockel unter 0 25 04/93 22 18.