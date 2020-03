Doktorarbeit untersucht Informationsgrad von Lehrern über Epilepsie

85 Prozent aller Lehrer an Münsters Schulen fühlen sich schlecht vorbereitet auf mögliche epileptische Anfälle ihrer Schülerinnen und Schüler. Das ist das Ergebnis einer Doktorarbeit an der Uni-Kinderklinik Münster. Nur 15 Prozent der Lehrer haben den Eindruck, gut auf einen Anfall reagieren zu können, mehr als die Hälfte aller Lehrer fühlt sich ungenügend bis schlecht oder sehr schlecht auf epileptische Anfälle in der Schule vorbereitet, knapp 30 Prozent mittelmäßig.

Zwölf Prozent der Pädagogen würden aus Angst, einen Fehler zu machen, überhaupt keine Notfallmedikamente geben – selbst wenn sie in der Schule vorhanden sind. 74 Prozent würden nur unter bestimmten Bedingungen zur Akutmedizin greifen, wie beispielsweise mit Erlaubnis der Eltern oder nach einer entsprechenden Einweisung. „Das ist nicht gut nachvollziehbar. Schließlich handelt es sich um eine Notfallsituation, in der sie verpflichtet sind, Erste Hilfe zu leisten“, sagt Epilepsie-Experte und Professor Gerd Kurlemann , der die Doktorarbeit betreut hat.

Für die Arbeit hat die 26-jährige Franziska Hunkemöller die Lehrer aller Schulen in Münster mit Ausnahme der Berufskollegs befragt.

Unbegründete Angst

Professor Kurlemann versteht, dass das klinische Bild eines Anfalls – plötzlicher Bewusstseinsverlust, zuckende Gliedmaßen, weit geöffnete Augen – für Verunsicherung sorgen. Doch er sagt: „Die Angst muss gar nicht groß sein.“ Die Gefahr, in einem Anfall zu sterben, sei „verschwindend gering“. Wichtig sei, dass Lehrer wüssten, was sie tun müssen: Hätte ein Kind in ihrer Klasse einen Anfall, würde ihm jeder vierte Lehrer einen Gegenstand zwischen die Zähne schieben, 15 Prozent würden es fixieren, 22 Prozent würden abwarten, zehn Prozent auf die Uhr schauen, um zu sehen, wie lange der Anfall dauert, 79 Prozent würden den Notarzt alarmieren.

Am besten machen es die zehn Prozent, die auf die Uhr schauen. „Das ist genau die richtige Maßnahme“, sagt Kurlemann. 90 Prozent aller Anfälle würden ohnehin nach zwei bis drei Minuten enden. „Festhalten und einen Keil zwischen die Zähne schieben, ist wenig sinnvoll“, sagt der Kinder-Neurologe. Den Kindern einen Finger zwischen die Zähne zu schieben, sei sogar gefährlich. Gerade zu Anfang eines Anfalls entspreche die Kraft der Kaumuskeln dem eines elektrischen Fensterhebers am Auto.

Eine der häufigsten Hirnerkrankungen

Epilepsie ist eine der häufigsten Erkrankungen des Gehirns, knapp ein Prozent aller Menschen hat nach Informationen Kurlemanns eine aktive Epilepsie, jeder 20. einmal in seinem Leben einen Anfall. Die Hälfte aller Epilepsieerkrankungen gebe sich in der Kindheit zu erkennen, sodass epileptische Anfälle natürlich auch in der Schule auftreten könnten.

Über die Hälfte der 671 teilnehmenden Lehrer (das entspricht einem Drittel aller Lehrer, denen der Fragebogen zugeschickt worden war) wusste, dass sich bei einem Anfall Nervenzellen synchron entladen. „Ein Drittel hatte dagegen gar keine Vorstellung, was während eines Anfalls passiert. Ein Prozent ging davon aus, dass Epilepsie ansteckend ist, zwei Lehrer glauben, dass die Krankheit etwas mit Besessenheit zu tun hat“, sagt Hunkemöller. Gut informiert waren die Pädagogen über die Ursachen der Krankheit, also Hirnverletzungen oder -fehlbildungen, genetische Gründe oder Komplikationen bei der Geburt.

Fortbildungen könnten Abhilfe schaffen

Ein großer Teil der Lehrer wünscht sich Fortbildung zum Thema Epilepsie in der Schule. Damit sich das ändert, würde Kurlemann auch persönlich in die Schulen kommen, um Lehrer zu informieren. (Gerdkurlemann@gmail.com)

Erleichtert ist Kurlemann, dass ein Drittel aller Lehrer Kinder mit Epilepsie bedingungslos mit auf Klassenfahrten nehmen. Lediglich drei Prozent hätten das pauschal abgelehnt. „Die anderen nehmen sie mit, wenn sie gut aufgeklärt werden.“

Nach den Worten Kurlemanns entsprechen die Ergebnisse einer vergleichbaren Doktorarbeit in Leipzig. Deswegen geht der Mediziner davon aus, dass die Ergebnisse auch auf andere Städte zu übertragen sind.