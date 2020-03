Seit mehr als einem halben Jahrhundert ist Peter Stockmann bereits als Schornsteinfeger tätig. Ende des Monats geht er in Rente. In Münster endet dann eine Ära. Seinen Betrieb wird ein langjähriger Mitarbeiter übernehmen. „Schon mein Vater, Albert Stockmann , war ab 1961 Bezirksmeister für den heutigen Bereich Münster Ost. Ziemlich genau 30 Jahre später habe ich den Kehrbezirk übernommen und führe ihn bis heute“, erzählt der 65-Jährige.

Rente nach rund 50 Jahren

Der Bezirksschornsteinfegermeister hat schon früh angefangen. Im Alter von 14 Jahren ging er bei seinem Vater in die Lehre und arbeitete danach als Schornsteinfegergeselle in Greven. Als sein Vater in Rente ging, übernahm Stockmann nach bestandener Meisterprüfung dessen Bezirk in Münster.

„ Wenn man so lange mit einem festen Kundenstamm arbeitet, wird man quasi zur Familie. Wenn man so lange mit einem festen Kundenstamm arbeitet, wird man quasi zur Familie. “ Peter Stockmann

Fast 50 Jahre lang hat er Schornsteine gefegt, Feuerungsanlagen und Heizungen geprüft und dabei stets ein offenes Ohr für seine Kunden gehabt. „Wenn man so lange mit einem festen Kundenstamm arbeitet, wird man quasi zur Familie“, so Stockmann. „Während meiner Zeit in Greven war ich viel auf Bauernhöfen unterwegs, da wurde man dann auch schon mal zum Mittagessen eingeladen.“

Auch wenn sich das Berufsbild in den vergangenen Jahrzehnten verändert habe, sei eines doch gleich geblieben, schmunzelt Stockmann: „Wenn ich mit meiner Arbeitskleidung irgendwo unterwegs bin, werde ich von den Menschen immer noch gefragt, ob sie mich mal anfassen oder an meinen Knöpfen drehen dürfen. Damit holt man sich ja bekanntlich das Glück ins Haus.“